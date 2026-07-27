SDCC में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बड़ा सरप्राइज... मेकर्स ने बांटे सोने के शंख? वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर बढ़ाई हलचल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बॉक्स में रखा बेहद खूबसूरत शंख दिखा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये शंख 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ की थीम पर खास तौर से डिजाइन किया गया है. खबर है कि इसे मेकर्स ने कुछ खास लोगों को ही यादगार गिफ्ट के तौर पर दिया है. भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना जाता है. पूजा-पाठ में इसका बड़ा महत्व है. इसी वजह से लोग इस खास तोहफे को फिल्म के अनोखे प्रमोशन से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, ये शंख असली सोने से बना है या इस पर गोल्डन कलर किया गया है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.