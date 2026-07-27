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SDCC में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बड़ा सरप्राइज... मेकर्स ने बांटे सोने के शंख? वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर बढ़ाई हलचल

Ramayana Movie 2026: रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई खबर तेजी से वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में आए खास मेहमानों को फिल्म के मेकर्स ने सोने के शंख गिफ्ट किए हैं. आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:52 AM IST
SDCC में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बड़ा सरप्राइज... मेकर्स ने बांटे सोने के शंख? वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर बढ़ाई हलचल
Image Credit: Ranbir Kapoor Ramayana Movie 2026

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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