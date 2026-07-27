SDCC में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बड़ा सरप्राइज... मेकर्स ने बांटे सोने के शंख? वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर बढ़ाई हलचल

रणबीर कपूर की नई अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर इंटरनेट पर एक बड़ी ही दिलचस्प खबर हर किसी का ध्यान खींच रही है. बताया जा रहा है कि अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन शो में पहुंचे कुछ खास भारतीय मेहमानों को फिल्म की टीम ने सोने के रंग वाला एक सुंदर शंख गिफ्ट किया है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स या एक्टर-एक्ट्रेस ने इस खबर की खुद से कोई पुष्टि नहीं की. फिर भी सोशल मीडिया पर इस यूनिक गिफ्ट की बातें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फैंस अब इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेकर्स खुद आकर इस राज से पर्दा उठाएं.
सैन डिएगो कॉमिक-कॉन को दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट्स में गिना जाता है. इस बड़े मंच पर अक्सर हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज के फर्स्ट लुक, नए पोस्टर, ट्रेलर और बड़े ऐलान किए जाते हैं. ऐसे में किसी भारतीय फिल्म का इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचना पूरे देश के लिए गर्व की बात है. इससे साफ पता चलता है कि मेकर्स इस फिल्म को ग्लोबली पहचान दिलाना चाहते हैं. वे इसे पूरी दुनिया के लोगों के सामने पेश करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे है. ये कदम भारतीय सिनेमा को ग्लोबली एक नई पहचान दिलाने में बेहद मददगार साबित होगा.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बॉक्स में रखा बेहद खूबसूरत शंख दिखा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये शंख 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ की थीम पर खास तौर से डिजाइन किया गया है. खबर है कि इसे मेकर्स ने कुछ खास लोगों को ही यादगार गिफ्ट के तौर पर दिया है. भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना जाता है. पूजा-पाठ में इसका बड़ा महत्व है. इसी वजह से लोग इस खास तोहफे को फिल्म के अनोखे प्रमोशन से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, ये शंख असली सोने से बना है या इस पर गोल्डन कलर किया गया है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.
ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म की कहानी और इसके नाम को देखते हुए गोल्डन शंख का इस्तेमाल बेहद सोच-समझकर किया गया है. ‘रामायण’ हमेशा से ही हमारी आस्था, परंपरा और महान इतिहास से जुड़ा एक पवित्र ग्रंथ है. ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के लिए भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को चुनना लोगों को सीधे दिल से जोड़ता है. सिनेमा के जानकारों का मानना है कि अगर ये खबर सच है, तो ये मेकर्स का प्रमोशन करने का एक बहुत ही नया और स्मार्ट तरीका है. इससे फिल्म को एक अलग, बड़ी और बड़ी पहचान मिलेगी, जो लोगों के सिर चढ़कर बोलेगी. वैसे भी फिल्म को लेकर लोगों के बीच अच्छी खासी वाइब देखने को मिल रही है.
वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. फिल्म से जुड़े कई फैंस का मानना है कि बॉलीवुड में मार्केटिंग का ये अब तक का सबसे यूनिक तरीका है. हालांकि, कुछ समझदार फैंस जल्दबाजी न करते हुए मेकर्स के ऑफिशियल बयान का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं. लोगों के बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि अगर सरप्राइज गिफ्ट की ये बात सच साबित होती है, तो ये भारतीय सिनेमा में पब्लिसिटी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू कर सकती है. वहीं दूसरी तरफ, फैंस इस बात को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं कि आने वाले दिनों में मेकर्स उनके लिए और क्या नए सरप्राइज लेकर आने वाले हैं.
खास बात ये है कि ‘रामायण’ डायरेक्टर नितेश तिवारी और रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है. साथ ही इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और खास फिल्मों में से एक माना जा रहा है. फिल्म में एक्टर रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. उनके साथ इस प्रोजेक्ट में बॉलीवुड और साउथ के कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं. बहुत भारी बजट और बड़े पैमाने पर बन रही इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. यही वजह है कि फिल्म से जुड़ी कोई भी छोटी-सी खबर बाहर आती है, तो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाती है. दर्शक इस भव्य फिल्म के थिएटर्स में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
कॉमिक-कॉन जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट में जब किसी भारतीय फिल्म का जिक्र होता है, तो साफ दिखता है कि हमारी पौराणिक कथाओं को दुनिया के सामने लाने की कोशिशें अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं. बीते कुछ सालों में विदेशी ऑडियंस ने भी भारतीय सिनेमा और हमारी पारंपरिक कहानियों पर खूब प्यार लुटाया है. इसी बढ़ती दीवानगी को देखते हुए ‘रामायण’ के मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ देश तक सीमित न रखकर एक वर्ल्ड-क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं. मेकर्स की यही कोशिश है कि भारतीय संस्कृति को नए और ग्रैंड अंदाज में पेश किया जाए. यही वजह है कि फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर आज दुनिया भर के मीडिया और फैंस की पैनी नजर टिकी हुई है.
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसे नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर बना रहे हैं. ये फिल्म दो भागों में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा. फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है. रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान जी के रोल में हैं. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, इंदिरा कृष्णन कौशल्या, काजल अग्रवाल मंदोदरी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, आदिनाथ कोठारे भरत, विवेक ओबेरॉय विद्युतजिवा और शीबा चड्ढा मंथरा का किरदार निभा रहे हैं.