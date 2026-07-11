रणबीर कपूर की 'रामायण' का इंतजार खत्म, सामने आई ट्रेलर रिलीज डेट; मेकर्स ने किया ऐलान

कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार नितेश तिवारी की मोस्ट एंटीसिपेटेड पौराणिक फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के ट्रेलर रिलीज की तारीख सामने आ गई है. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश रावण मुख्य रोल में नजर आएंगे. रामायण पार्ट 1 का टीजर इसी साल के शुरुआत में शेयर की गई थी, जिसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की पहली झलक नजर आई थी. फिल्म में कई अहम सीन्स की झलकियां थीं, लेकिन किसी और का लुक रिवील नहीं हुआ था.
फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.इससे एक दिन पहले यानी 23 जुलाई को San Diego Comic-Con 2026 में फिल्म की पहली खास झलक दुनिया के सामने पेश की जाएगी. इसके बाद 24 जुलाई को मेकर्स ट्रेलर लॉन्च करेंगे. इस ऐतिहासिक ऐलान की जानकारी फिल्म की टीम ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.
शनिवार को मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है. मेकर्स ग्लोबल ऑडियंस को रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर 24 जुलाई को दिखाने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर इसी महीने की 24 तारीख को जारी होने वाला है.
फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "हजारों सालों से रामायण ने धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा के अपने हमेशा रहने वाले आदर्शों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है. अब यह एक नई यात्रा शुरू करता है. भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक जिसे दुनिया के सामने ऐसे पैमाने पर पेश किया गया है, जैसा भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं किया गया."
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण दो पार्ट में रिलीज हो रही है. पहला पार्ट इसी साल दीवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा कर रहे हैं. बात करें स्टार कास्ट की तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं.
फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "हजारों सालों से रामायण ने धर्म, मर्यादा, साहस और करुणा के अपने हमेशा रहने वाले आदर्शों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है. अब यह एक नई यात्रा शुरू करता है. भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक जिसे दुनिया के सामने ऐसे पैमाने पर पेश किया गया है, जैसा भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं किया गया."
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण दो पार्ट में रिलीज हो रही है. पहला पार्ट इसी साल दीवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा कर रहे हैं. बात करें स्टार कास्ट की तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं.