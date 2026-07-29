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हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील! रिलीज से पहले ही रणबीर-यश की ‘रामायण’ ने कमा लिए 75 CRORE

Ranbir Kapoor Ramayana Music Rights: रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना रही है. एआर रहमान और हंस जिमर के म्यूजिक वाली इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज ने खरीद लिए हैं. इतना ही नहीं, ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:49 AM IST
हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील! रिलीज से पहले ही रणबीर-यश की ‘रामायण’ ने कमा लिए 75 CRORE
Image Credit: Ranbir Kapoor Ramayana Music Rights

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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