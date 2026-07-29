हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील! रिलीज से पहले ही रणबीर-यश की ‘रामायण’ ने कमा लिए 75 CRORE

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही ‘रामायण’ अपनी रिलीज से पहले ही नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. लगभग 4000 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य फिल्मों में से एक मानी जा रही है. नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने लगभग 330 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसी बीच फिल्म के म्यूजिक राइट्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, जो हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील बन चुकी है.
शुरुआती खबरों की मानें तो फिल्म की टीम अपनी पहली किस्त के ग्लोबल म्यूजिक राइट्स के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की मांग कर रही थी. अगर मेकर्स का ये दांव सही बैठ जाता, तो ये किसी भी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील बन जाती. इस प्रोजेक्ट से दिग्गज संगीतकार एआर रहमान और हंस जिमर का नाम जुड़ा हुआ है. इसी वजह से देश-विदेश की कई बड़ी म्यूजिक कंपनियों के बीच इसके ऑडियो राइट्स हासिल करने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली. टी-सीरीज, सोनी म्यूजिक, सारेगामा और यूनिवर्सल म्यूजिक जैसी कंपनियां इसे पाने के लिए कतार में थीं.
काफी समय से चल रही चर्चाओं और बैठकों के दौर के बाद आखिरकार टी-सीरीज ने बाजी मार ली है. रिपोर्ट्स की मानें तो टी-सीरीज ने करीब 75 करोड़ रुपये का भारी-भरकम एडवांस देकर फिल्म ‘रामायण’ के दोनों पार्ट्स के ऑडियो राइट्स खरीद लिए हैं. टी-सीरीज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर अपनी मुहर लगाई है. उनका कहना है कि कंपनी को इस फिल्म के म्यूजिक पर पूरा भरोसा है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि एआर रहमान और हंस जिमर जैसे ऑस्कर विजेता संगीतकारों की ये जोड़ी ऐसा शानदार म्यूजिक तैयार करेगी, जो आने वाले कई ऑडियंस तक लोगों की जुबान पर रहेगा.
मेकर्स ने म्यूजिक डील के साथ ही फिल्म के ट्रेलर को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. पहले इसका ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था. हालांकि, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हुई ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डील की वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है. अब मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि फिल्म का पहला ट्रेलर 30 जुलाई 2026 को तड़के सुबह 4:15 बजे दुनिया भर में एक साथ आउट किया जाएगा. सुबह के इस खास समय को काफी शुभ और धार्मिक महत्व वाला माना जाता है. मेकर्स को उम्मीद है कि इस समय ट्रेलर आउट करने से फिल्म को ऑडियंस का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा.
नितेश तिवारी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘रामायण’ के साथ बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. इस फिल्म में उन्होंने सितारों की जबरदस्त फौज उतारी है, जिसे लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के पावन किरदार में नजर आएंगे, वहीं माता सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को चुना गया है. रावण के ताकतवर और प्रभावशाली अवतार में साउथ के सुपरस्टार यश पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. इन तीनों दिग्गज कलाकारों को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए एक किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा.
रणबीर, साई और यश के फैंस इस मेगा प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में नए रिकॉर्ड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रही है. मेकर्स ने इस पौराणिक कहानी को दो अलग-अलग भागों में ऑडियंस के सामने पेश करने का फैसला किया है. प्लानिंग के मुताबिक, फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 के खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा. वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा. ऐसे में जिस तरह से इस फिल्म को लेकर हर तरफ बज बना हुए हैं, उससे साफ है कि ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.