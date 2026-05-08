Advertisement
trendingNow13209928
Hindi Newsबॉलीवुडजब 4000 करोड़ी रामायण की सीता डायरेक्टर को समझ लिया था स्टॉकर, पुलिस में करने वाली थीं शिकायत; फिर ऐसे चमकी किस्मत

जब 4000 करोड़ी रामायण की 'सीता' डायरेक्टर को समझ लिया था 'स्टॉकर', पुलिस में करने वाली थीं शिकायत; फिर ऐसे चमकी किस्मत

साउथ सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल साई पल्लवी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी नेचुरल एक्टिंग, शानदार डांस और बिना मेकअप वाले अंदाज से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 08, 2026, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब 4000 करोड़ी रामायण की 'सीता' डायरेक्टर को समझ लिया था 'स्टॉकर', पुलिस में करने वाली थीं शिकायत; फिर ऐसे चमकी किस्मत

साउथ सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल साई पल्लवी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी नेचुरल एक्टिंग, शानदार डांस और बिना मेकअप वाले अंदाज से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है. फिल्मों में उनका हर किरदार बेहद अलग होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब साई पल्लवी ने एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर को स्टॉकर समझ लिया था. उन्हें लगा था कि कोई अजनबी बार-बार उनका पीछा कर रहा है. बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ और साई पल्लवी रातोंरात स्टार बन गईं. 

साई पल्लवी का पूरा नाम साई पल्लवी सेंथामरई कन्नन है. वह कई डांस रियलिटी शोज में भी नजर आईं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने छोटे-मोटे रोल और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन तब उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली.

डायरेक्टर को समझ लिया था 'स्टॉकर'

साई पल्लवी की जिंदगी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब मशहूर डायरेक्टर अल्फोंस पुथरेन ने उन्हें फेसबुक पर एक डांस क्लिप में देखा. वह साई को अपनी फिल्म 'प्रेमम' में लेना चाहते थे. शुरुआत में साई ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान मेडिकल की पढ़ाई पर था, लेकिन कुछ साल बाद डायरेक्टर ने दोबारा उनसे संपर्क किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार फोन आने पर साई पल्लवी को लगा कि कोई अनजान आदमी उनका पीछा कर रहा है. यहां तक कि वह पुलिस में शिकायत करने तक का सोच चुकी थी. बाद में जब उन्हें पता चला कि फोन करने वाला कोई स्टॉकर नहीं, बल्कि एक फिल्ममेकर है, तब उन्होंने राहत की सांस ली और उनसे माफी भी मांगी.

इसके बाद साई पल्लवी ने 'प्रेमम' में मलार का किरदार निभाया. यह फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई और साई पल्लवी रातोंरात स्टार बन गईं. उनकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला.

दिन ये शानदार फिल्में 

इसके बाद उन्होंने 'फिदा', 'मारी 2', 'लव स्टोरी', 'श्याम सिंह रॉय' और 'गार्गी' जैसी कई शानदार फिल्में दी. साई पल्लवी सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के कारण भी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने करोड़ों रुपए के फेयरनेस क्रीम विज्ञापन को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था, क्योंकि वह लोगों को त्वचा के रंग को लेकर गलत संदेश नहीं देना चाहती थीं.

आज साई पल्लवी साउथ सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने कई फिल्मफेयर अवॉर्ड और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं. वह जल्द ही 'रामायण: पार्ट 1' में माता सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Sai Pallavi

Trending news

ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
DNA
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
Rahul Gandhi
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
kaju
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
जीत के 100 घंटे बाद 'विजय' पथ पर TVK की गाड़ी, अब तक कितनी 'स्टेपनी' का मिला साथ?
Tamil Nadu
जीत के 100 घंटे बाद 'विजय' पथ पर TVK की गाड़ी, अब तक कितनी 'स्टेपनी' का मिला साथ?
'नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे', विपक्ष पर भगवंत मान ने साधा निशाना
Punjab news
'नापाक मंसूबे सफल नहीं होने देंगे', विपक्ष पर भगवंत मान ने साधा निशाना
तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को मिल ही गया सरकार बनाने का न्योता
Vijay Thalapathy
तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को मिल ही गया सरकार बनाने का न्योता
क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव
Hantavirus
क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव
CM की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब है BJP, लेकिन NC में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं: उमर
CM Omar Abdullah
CM की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब है BJP, लेकिन NC में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं: उमर
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
DMK
TN में तकरार, दिल्ली में साथ बैठने से 'इनकार'; DMK MP ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
कांथी कॉलेज के छात्रनेता से बंगाल का CM चुने जाने तक... कहानी सुवेंदु के संघर्ष की
suvendu adhikari
कांथी कॉलेज के छात्रनेता से बंगाल का CM चुने जाने तक... कहानी सुवेंदु के संघर्ष की