/4000 करोड़ी ‘रामायण’ में किसने निभाया ‘रावण’ की मां कैकसी का किरदार? 40 साल से इंडस्ट्री पर कर रहीं राज; बच्चों को सिखाती हैं डांस

नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर सामने आते ही लोगों के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. रणबीर कपूर के राम और यश के रावण वाले किरदारों ने तो लोगों का दिल ही जीता लिया, लेकिन ट्रेलर में एक और चेहरे ने सबका ध्यान खींचा. ये चेहरा है रावण की मां कैकसी का, जिसकी एक छोटी सी झलक ने ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस बेहद खास और सीरियस रोल को साउथ सिनेमा की मशहूर अदाकारा निभा रही हैं. ट्रेलर में उनका लुक और हाव-भाव इतने असरदार लग रहे हैं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
‘रामायण’ की पौराणिक कथा में कैकसी का किरदार बेहद अहम माना जाता है. वे राक्षस वंश से ताल्लुक रखती थीं और ऋषि विश्रवा की पत्नी थीं. रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे शक्तिशाली पुत्रों का जन्म उन्हीं की कोख से हुआ था. इस किरदार में काफी गहराई और भावनाएं साथ देखने को मिलती हैं. मेकर्स ने इस रोल के लिए ऐसी ही एक्ट्रेस को चुना, जिनके चेहरे और एक्सप्रेशन में ये दोनों की बातें नजर आती हैं और ये बात ट्रेलर में उनके कुछ सेकंड की एक झकल में भी दिखाई देती है. मेकर्स ने इस रोल के लिए इस एक्ट्रेस को चुनकर मास्टरस्ट्रोक खेला है.
पर्दे पर उनकी मौजूदगी से कहानी को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हम बात कर रहे हैं 56 साल की शोभना चंद्रकुमार की, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद अनुभवी और मंजी हुई एक्ट्रेस हैं. शोभना भारतीय सिनेमा का एक जाना-माना और बेहद सम्मानित नाम हैं. उन्होंने अपने चार दशक से भी लंबे करियर में तमिल, मलयालम, तेलुगु और हिंदी की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. उनकी पहचान सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन की नहीं, बल्कि एक संजीदा अदाकारा के तौर पर रही है. उन्होंने अपने हर किरदार में जान फूंकी.
साउथ इंडस्ट्री में उनकी दीवानगी आज भी वैसी ही बनी हुई है. आज के नए कलाकार भी उन्हें देखकर अभिनय के गुण सीखते हैं और उनकी मिसाल देते हैं. फिल्मी पर्दे के अलावा शोभना शास्त्रीय नृत्य यानी डांस की दुनिया में भी बड़ा नाम हैं. वे भरतनाट्यम की बहुत बड़ी नृत्यांगना (डांसर) हैं और सालों से इस कला की सेवा कर रही हैं. उन्होंने अपनी खुद की डांस एकेडमी भी खोली है, जहां वे छोटी बच्चियों को भरतनाट्यम की बारीकियां सिखाती हैं. देश-विदेश में उनके कई बड़े डांस शो होते रहते हैं. कला के लिए उनका ये प्यार और लगन उन्हें सिर्फ एक हीरोइन बनाती हैं.
1980 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली शोभना को उनके शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस के लिए देश भर में कई बड़े-बड़े अवॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथ गंभीर और आर्ट फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. यही वजह है कि फैंस के दिल में उनके लिए एक खास जगह है. अब ‘रामायण’ जैसी एक मेगा बजट फिल्म में उनकी एंट्री से फिल्म का वजन काफी बढ़ गया है. लोगों का मानना है कि कैकसी के किरदार में वे अपनी एक्टिंग से जान फूंक देंगी और ये रोल हमेशा याद रखा जाएगा.
लगभग 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही यह ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है. फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, जिन्होंने हर किरदार को बारीकी से चुना है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रूप में नजर आने वाले हैं. वहीं शोभना रावण की मां का रोल संभाल रही हैं. ट्रेलर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब लोग इस भव्य फिल्म का बड़े पर्दे पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा दिवाली 2027 को रिलीज होगी.