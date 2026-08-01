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4000 करोड़ी ‘रामायण’ में किसने निभाया ‘रावण’ की मां कैकसी का किरदार? 40 साल से इंडस्ट्री पर कर रहीं राज; बच्चों को सिखाती हैं डांस

Raavan Mother Kaikesi Role: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेडे और मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर ने आते ही तहलका मचा दिया है. रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के अलावा ऐसे चेहरे भी नजर आए, जिन्होंने लोगों का हैरान कर गिया. उन्हीं में से एक फिल्म में ‘रावण’ की मां कैकसी का किरदार वाली एक्ट्रेस भी शामिल हैं, जो पिछले 40 साल से इंडस्ट्री से पर राज कर रही हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:21 PM IST
4000 करोड़ी ‘रामायण’ में किसने निभाया ‘रावण’ की मां कैकसी का किरदार? 40 साल से इंडस्ट्री पर कर रहीं राज; बच्चों को सिखाती हैं डांस
Image Credit: Ramayana Raavan Mother Kaikesi Role

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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