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‘रामायण’ के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! रणबीर-साई-यश का लुक देख झूम उठे फैंस, बोले- ‘ये तो ब्लॉकबस्टर है...’

Ramayana Trailer Social Media Review: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका 30 जुलाई की सुबह सवा 4 बजे आउट किया गया, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को लेकर क्या कहते हैं लोग?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:11 AM IST
‘रामायण’ के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! रणबीर-साई-यश का लुक देख झूम उठे फैंस, बोले- ‘ये तो ब्लॉकबस्टर है...’
Image Credit: Ramayana Trailer Social Media Review

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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