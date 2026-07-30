/‘रामायण’ के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! रणबीर-साई-यश का लुक देख झूम उठे फैंस, बोले- ‘ये तो ब्लॉकबस्टर है...’

नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ इस साल की सबसे महंगी और हाइप्ड फिल्मों में से एक है. फैंस काफी लंबे समय से इसके ट्रेलर के रिलीज होने का वेट कर रहे थे, जो 30 जुलाई की सुबह सवा 4 बजे रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. ये फिल्म पौराणिक महाकाव्य ‘रामायण’ पर आधारित है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और साउथ सुपरस्टार यश लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर की शुरुआत में यश का रावण अवतार तीनों लोकों पर राज करने का दावा करता दिखाई देता है.
दुनिया को रावण के बढ़ते अत्याचार से बचाने के लिए भगवान विष्णु श्री राम के किरदार में अवतार लेते हैं. ट्रेलर में रणबीर कपूर श्री राम के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो बचपन से ही राक्षसों का संहार कर अपने लोगों की रक्षा करते हैं. साथ ही फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं. इसके बाद उनके बड़े होने और सीता से विवाह का सुंदर सफर दिखाया गया है. हालांकि, कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब राम को 14 साल के वनवास मिलता है. लोग रणबीर कपूर, स साई पल्लवी और यश के लुक के फैंस होते नजर आ रहे हैं.
‘रामायण’ का रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. लोग रणबीर कपूर और साई पल्लवी की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि फिल्म में सिर्फ लीड रोल ही नहीं, बल्कि बाकी सभी कलाकार भी काफी दमदार नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ये देखने में बहुत शानदार लग रहा है, अब थिएटर में देखने का इंतजार नहीं हो रहा’. वहीं, एक और यूजर ने इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी ‘ब्लॉकबस्टर’ फिल्म बताया.
एक और यूजर ने लिखा, ‘प्रभास की ‘आदिपुरुष’ से लाख गुना अच्छी है’. एक और यूजर लिखता है, ‘ट्रेलर वाकई में काफी शानदार था, लेकिन हनुमान के बिना अधूरा सा लगा’. ज्यादातक कमेंट्स में हनुमान को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट किए गए हैं, जो ट्रेलर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं. दरअसल, नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आने वले हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच सबसे ज्यादा बज बना हुआ है और लोग ये देखने के लिए बरकरार हैं कि हनुमान के किरदार में ‘गदर’ के तारा सिंह कैसे लगेंगे?
ट्रेलर देखने वाले लोगों को नितेश तिवारी की ‘रामायण’ की सबसे खास स्टारकास्ट लगी. रणबीर कपूर श्री राम के किरदार में नजर आ रहे हैं, साई पल्लवी माता सीता माता के किरदार में नजर आ रही हैं, कन्नड़ सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में अपना खौफ फैलाते नजर आएं. उनके अलावा लारा दत्ता कैकई के किरदार में, रकुल प्रीत सिंह सुर्फनका के किरदार में नजर आ रही हैं. इसके अलावा रामानंद सागर की ‘रामायण’ में ‘राम’ का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल दशरथ के किरदार में नजर आ रहे हैं. काजल अग्रवाल ने मंदोदरी का किरदार निभाया है.
सभी कलाकारों के किरदारों की जमकर तारीफ हो रही है. ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. 4000 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का प्रोडक्शन नमित मल्होत्रा कर रहे हैं. मेकर्स ने ऑफिशियल फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए बताया था कि ‘रामायण: पार्ट 1’ इसी साल दिवाली के खास मौके पर सीधे सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा, जिसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. हालांकि, अभी फैंस को इसकी रिलीज का इंतजाक है.
आजकल जिस तरह से अलग-अलग भाषाओं के सिनेमा आपस में मिलकर फिल्में बना रहे हैं, उसने ऑडियंस का एक्सपीरियंस काफी बदल दिया है. इस फिल्म में बॉलीवुड से लेकर साउथ और टीवी जगत के जाने-माने चेहरों को एक साथ लाया गया है. यही वजह है कि देश के हर कोने में इस फिल्म को लेकर भारी एक्साइटमेंट बना हुआ है. बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और दमदार डायलॉग्स के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है. अब देखना होगा कि दिवाली पर बड़े पर्दे पर आते ही यह फिल्म लोगों के दिलों पर कितना राज कर पाती है.