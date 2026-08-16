Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /रणबीर कपूर का मास्टरस्ट्रोक! चीन में इस नए नाम से रिलीज होगी ‘रामायण’; क्या तोड़ पाएगी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड?

रणबीर कपूर का मास्टरस्ट्रोक! चीन में इस नए नाम से रिलीज होगी ‘रामायण’; क्या तोड़ पाएगी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड?

2026 Ramayana China Release: साल 2026 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज का इंतजार हर कोई कर रहा है, जो इसी साल भारत के साथ-साथ दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. साथ ही ये फिल्म चीन के सिनेमाघरों में भी रिलीज होगी, लेकिन एक नए नाम के साथ. चलिए बताते हैं वो नया नाम और ऐसा क्यों होगा?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:49 AM IST
रणबीर कपूर का मास्टरस्ट्रोक! चीन में इस नए नाम से रिलीज होगी ‘रामायण’; क्या तोड़ पाएगी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड?
Image Credit: चीन में भी रिलीज होगी रणबीर कपूर की ‘रामायण’ (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MBBS-BDS की सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, AIR 80 वाले कैंडिडेट बना स्टेट टॉपर
2
3
4
5