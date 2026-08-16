/रणबीर कपूर का मास्टरस्ट्रोक! चीन में इस नए नाम से रिलीज होगी ‘रामायण’; क्या तोड़ पाएगी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड?

साल 2026 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. लगभग 4000 करोड़ के भारी-भरकम बजट से तैयार हो रही ये फिल्म भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाने जा रही है. फिल्म के मेकर्स ने इसमें दुनिया के बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और कमाल के कलाकारों को शामिल किया है. इसे सोनी पिक्चर्स की मदद से दुनिया भर के बड़े देशों में बड़े स्केल पर रिलीज किया जाएगा.
सबसे खास बात ये है कि इसे चीन के सिनेमाघरों में भी रिलीज करने की बड़ी तैयारी चल रही है. चीन का फिल्म मार्केट किसी भी इंटरनेशनल फिल्ममेकर के लिए बेहद खास माना जाता है. अगर वहां की ऑडियंस को कोई फिल्म पसंद आ जाए, तो फिल्म के लिए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करना बहुत आसान हो जाता है. इतने बड़े बजट पर बनी ‘रामायण’ के मेकर्स भी वहां के लोग को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में रिलीज के लिए फिल्म का नाम बदला जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का नाम इसलिए बदला जाएगा ताकि वहां के लोग इस फिल्म से आसानी से जुड़ सके. ऐसा बताया जा रहा है कि चीन में ‘रामायण’ के नाम को बदलकर ‘रामायण: द लेजेंड ऑफ प्रिंस’ के नाम से रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी इस नाम पर मुहर लगना बाकी है. फिल्म को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए इसका अंग्रेजी ट्रेलर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसे विदेशी दर्शकों ने खूब सराहा. ‘रामायण’ के इंग्लिश ट्रेलर को भी खूब लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.
अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चीन की ऑडियंस इस माइथोलॉजिकल कहानी को कितना प्यार देती है. देखा जाए तो चीन में भारतीय फिल्मों का इतिहास काफी पुराना रहा है. वहां रिलीज हुई गिनी-चुनी फिल्मों में से केवल आमिर खान की ‘दंगल’ को ही ऐतिहासिक कामयाबी मिल पाई थी. उस समय चीन की सरकार और आम जनता ने कुश्ती पर आधारित इस कहानी को खूब सपोर्ट किया था. खास बात ये है रि उस फिल्म का डायेरक्शन भी नितेश तिवारी ने ही किया था, जिसने चीन में 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.
आज भी ‘दंगल’ चीन में भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म इकलौती फिल्म है. अब नितेश तिवारी के पास ‘रामायण’ के जरिए एक बार फिर चीन के बॉक्स ऑफिस पर वही पुराना इतिहास दोहराने का एक नया और शानदार मौका है. ‘रामायण’ की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि जीवन के अहम मूल्यों और मानवीय सीख की भी है. फिल्म के जानकारों का मानना है कि अगर ये फिल्म चीन के लोगों के दिलों को छू गई, तो ये कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है और नए इतिहास रच सकती है, जिसकी मेकर्स को पूरी उम्मीद है.
तय कार्यक्रम के मुताबिक, ये फिल्म पूरी दुनिया भर के सिनेमाघरों में 6 नवंबर को रिलीज की जाएगी. वहीं, भारत में ये फिल्म दिवाली के खास मौके पर यानी 8 नवंबर को रिलीज होगी, जिसको लेकर भारतीय ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, रावण के रोल में कन्नड़ सुपरस्टार यश नजर आएंगे, जो सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं. साथ ही हनुमान के किरदार में सनी देओल नजर आने वाले हैं.