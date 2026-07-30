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4000 करोड़ी ‘रामायण’ का वो किरदार... जिसके लिए विवेक ओबेरॉय ने नहीं ली फीस; कवच, मुकुट और बड़ी-बड़ी मूंछों में पहचानना भी हुआ मुश्किल

Vivek Oberoi Ramayana Role Explained: फिल्म ‘रामायण’ के नए ट्रेलर में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के साथ-साथ विवेक ओबेरॉय का लुक भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. बड़ी-बड़ी मूंछों, कवच और मुकुट में उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है. इसके साथ ही लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने फिल्म में क्या रोल प्ले किया है? जिसके लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:41 PM IST
4000 करोड़ी ‘रामायण’ का वो किरदार... जिसके लिए विवेक ओबेरॉय ने नहीं ली फीस; कवच, मुकुट और बड़ी-बड़ी मूंछों में पहचानना भी हुआ मुश्किल
Image Credit: Vivek Oberoi Ramayana Role Explained

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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