/दुश्मन देश भी हुआ ‘श्रीराम’ का दीवाना! ‘रामायण’ का ट्रेलर देख पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के उड़े होश; बोले- ‘ये तो पक्का ब्लॉकबस्टर होगी...’

रणवीर सिंह और आदित्य धर की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ के बाद अब रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. जैसे ही ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज हुआ, इंटरनेट पर हलचल मच गई. सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस ट्रेलर को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म के बड़े-बड़े सीन, कलाकारों का लुक और ग्रैंड अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वहां के कई नामी कंटेंट क्रिएटर्स ‘रामायण’ के ट्रेलर का रिव्यू शेयर कर रहे हैं.
उनका कहना है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा को एक नए मुकाम पर ले जाएगी और इतिहास रचेगी. पाकिस्तान की जानी-मानी क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने ट्रेलर देखकर अपना वीडियो शेयर किया. उन्होंने कहा कि इसे देखकर ही समझ आता है कि फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है. माविया के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किए गए विजुअल इफेक्ट्स बहुत महंगे और हॉलीवुड टक्कर के हैं. उन्होंने तो मजाक-मजाक में ये तक कह दिया कि बॉलीवुड वालों को इतना बजट आखिर मिलता कहां से है. ट्रेलर देखकर वे फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं.
पाकिस्तानी क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने रणबीर कपूर और यश की स्क्रीन एंट्री की जमकर तारीफ की. उनका कहना था कि दोनों कलाकार पर्दे पर कदम रखते ही ऑडियंस को बांध लेते हैं. इस प्रोजेक्ट के हर सीन को बेहद बारीकी और लगन के साथ बनाया गया है. बेहतरीन कैमरा वर्क हो या बैकग्राउंड का माहौल, पूरी मेकिंग बहुत ही शानदार और प्रीमियम लगती है. क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा कि जब ये काम बड़े पर्दे पर आएगा, तब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इन दोनों बेहतरीन एक्टर्स में से कौन बाजी मारता है.
वीडियो में माविया ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 1000 करोड़ रुपये का खर्च आया है. उनके इस दावे के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों का मानना था कि फिल्म को तैयार करने में असल में इससे कहीं ज्यादा रकम खर्च हुई होगी. खैर, बजट की बहस को अगर किनारे भी रख दें, तो इसका ट्रेलर देखकर साफ अंदाजा हो जाता है कि निर्माताओं ने इसे बनाने में कोई समझौता नहीं किया है. इसके बड़ा सेट, स्टार्स का लुक औक बेहतरीन ग्राफिक्स देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाती हैं, जो मेकर्स की मेहनत की गवाही देती है.
एक और जाने-माने पाकिस्तानी यूट्यूबर हसनात खान हाल ही में आई एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर देखकर बेहद प्रभावित नजर आए. उन्हें फिल्म में रावण का किरदार बहुत ही दमदार और असरदार लगा. ट्रेलर देखते समय हसनात इतने रोमांचित हो गए कि उनके मुंह से बार-बार ‘वाह’ निकलता रहा. उन्होंने फिल्म के एक्शन सीन्स, बेहतरीन एनिमेशन और कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ की. हसनात का कहना है कि पर्दे पर जो काम किया गया है, वो असल में काफी शानदार है. उनका ये रिएक्शन वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.
इसके साथ ही उनके इस रिएक्शन वीडियो को जमकर शेयर भी कर रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने खुलकर फिल्म की तारीफ की है, वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के फाइट सीन्स और जंग वाले सीन लोगों को काफी ज्यादा रोमांचित कर रहे हैं. बड़े पर्दे के लिए बनाए गए ये एक्शन सीन्स लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे हैं. पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पुरानी पौराणिक कहानियों को नई तकनीक के साथ दिखाना बहुत ही बढ़िया आइडिया है. ट्रेलर में एक्शन के साथ-साथ इमोशंस का भी अच्छा मेल है, जिसकी वजह से हर तरह के लोग इससे जुड़ पा रहे हैं.
‘रिएक्शन बाय सुलेमान’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले कंटेंट क्रिएटर को यो नया ट्रेलर बेहद पसंद आया है. उन्होंने इसकी खुलकर तारीफ की. उनका कहना है कि रणबीर कपूर और यश की स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ही दम दिखता है, जो लोगों को बांधकर रखने का काम करता है. इसके अलावा उन्होंने ट्रेलर में सीता के किरदार की पहली झलक को बेहद खूबसूरत बताया. उनके मुताबिक एक्ट्रेस के चेहरे पर एक अद्भूत शांति और तेज नजर आता है, जो किरदार में जान फूंक देता है. क्रिएटर ने ये उम्मीद भी जताई कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी.
‘ईमान मोअज्जम एंटरटेनमेंट’ चैनल ने साईग पल्लवी की सादगी और उनके काम की बहुत तारीफ की है. उनका मानना है कि पौराणिक किरदार में वो बेहद स्वाभाविक और खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनका पारंपरिक लुक इस भूमिका के लिए एकदम सही बैठता है. इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट् ऑडियंस को को एक नई दुनिया का एहसास कराते हैं. इन शानदार प्रतिक्रियाओं से साफ जाहिर होता है कि इस प्रोजेक्ट ने रिलीज से पहले ही लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी है और सीमाओं को पार कर दिया है. बता दें, ये फिल्म इसी साल दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगी.