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दुश्मन देश भी हुआ ‘श्रीराम’ का दीवाना! ‘रामायण’ का ट्रेलर देख पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के उड़े होश; बोले- ‘ये तो पक्का ब्लॉकबस्टर होगी...’

Pakistan Reaction On Ramayana Trailer: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के ट्रेलर ने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी तहलका मचा रहा है. सीमा पार से आए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जबरदस्त रिएक्शंस और विजुअल्स की तारीफ सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिनके ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:59 AM IST
दुश्मन देश भी हुआ ‘श्रीराम’ का दीवाना! ‘रामायण’ का ट्रेलर देख पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के उड़े होश; बोले- ‘ये तो पक्का ब्लॉकबस्टर होगी...’
Image Credit: Pakistan Reaction On Ramayana Trailer

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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