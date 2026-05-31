नितेश तिवारी की 4000 करोड़ी Ramayana में लगेगा ‘द अवेंजर्स’ का तड़का! इस बड़ी हस्ती की हुई धमाकेदार एंट्री, मिलेगा एक्शन का डबल डोज

Ramayana Movie 2026: नितेश तिवारी की ‘रामायण’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे बड़े सितारों वाली इस फिल्म से अब हॉलीवुड का तड़का लगने जा रहा है. सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘प्लैनेट ऑफ द एप्स’ और ‘द अवेंजर्स’ जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज स्टंट एक्सपर्ट्स की एंट्री होने जा रही है, जो फिल्म में जबरदस्त एक्शन का तड़का लगाएंगे.
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Mega Budget Movie Ramayana: भारतीय सिनेमा की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्रैंड सिनेमैटिक प्रोजेक्ट है, जिसे दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. मेकर्स का मानना है कि इस फिल्म के जरिए ‘रामायण’ की अमर कथा को नए और बेहद शानदार अंदाज में पेश किया जाएगा. फिल्म में दमदार विजुअल इफेक्ट्स, भावनाओं से भरपूर कहानी और बड़े लेवल पर तैयार किया गया प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा.
इसलिए इसकी रिलीद का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी दमदार स्टारकास्ट है. रणबीर कपूर ‘भगवान राम’ की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी ‘माता सीता’ के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, यश ‘रावण’ की भूमिका में दिखाई देंगे. सनी देओल ‘हनुमान’ के किरदार में और रवि दुबे ‘लक्ष्मण’ के किरदार में नजर आएंगे. इसके अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े कलाकार भी इस भव्य फिल्म का हिस्सा हैं.
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