/भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दांव... 2026 में इतिहास रचने जा रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’? टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

ऐसे में अब इसको बड़े पर्दे पर देखने का मौका लोग खोना नहीं चाहते. इस फिल्म से लोगों के जुड़ाव की सबसे बड़ी वजह भगवान राम और रामायण की पौराणिक कथा के लिए उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा है. हर कोई ये देखना चाहता है कि इस महान गाथा को मॉर्डन सिनेमा किस तरह पेश करता है. यही वजह है कि फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो जाती है. फिल्म के मेकर्स भी जानते हैं कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वे इसे बेहद ग्रैंड लेवल पर तैयार कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म से नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद की जा रही है. चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं?