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भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दांव... 2026 में इतिहास रचने जा रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’? टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Ranbir Kapoor Movie Ramayana: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ 2026 के साथ-साथ रणबीर कपूर के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त माहौल बना हुआ है. फिल्म के टीजर और शानदार विजुअल्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. क्या ये फिल्म भारतीय सिनेमा पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आइए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की खास बातें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 21, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:54 AM IST
भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दांव... 2026 में इतिहास रचने जा रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’? टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
Image Credit: 4000 Crore Mega Budget Ranbir Kapoor RamayanaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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