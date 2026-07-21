/भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दांव... 2026 में इतिहास रचने जा रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’? टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ 2026 के साथ-साथ रणबीर कपूर के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ सालों में किसी भी भारतीय फिल्म को लेकर लोगों के बीच ऐसा क्रेज नहीं देखा गया. सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच बातचीत तक, हर जगह इस प्रोजेक्ट की ही चर्चा है. फिल्म की पहली झलक सामने आते ही लोगों की एक्साइटमेंच सातवें आसमान पर पहुंच गई. असल में ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ी वो कहानी है, जो हमेशा उनके दिल के करीब रही है.
ऐसे में अब इसको बड़े पर्दे पर देखने का मौका लोग खोना नहीं चाहते. इस फिल्म से लोगों के जुड़ाव की सबसे बड़ी वजह भगवान राम और रामायण की पौराणिक कथा के लिए उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा है. हर कोई ये देखना चाहता है कि इस महान गाथा को मॉर्डन सिनेमा किस तरह पेश करता है. यही वजह है कि फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो जाती है. फिल्म के मेकर्स भी जानते हैं कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वे इसे बेहद ग्रैंड लेवल पर तैयार कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म से नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद की जा रही है. चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं?
फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के लुक को लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर फैंस उनके शांत स्वभाव और चेहरे की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि रणबीर भगवान राम के व्यक्तित्व की मर्यादा और गंभीरता को बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कई फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि ये रोल रणबीर कपूर के पूरे एक्टिंग करियर का सबसे बड़ा और यादगार मोड़ साबित हो सकता है. हालांकि, कुछ फैंस का ये भी मानना है कि पूरी फिल्म देखने के बाद ही उनकी एक्टिंग का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा और वे खुद को साबित कर पाएंगे.
इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका भारी-भरकम बजट और इंटरनेशनल लेवल की मेकिंग है. मेकर्स इस प्रोजेक्ट को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, जो आज तक इंडियन सिनेमा में कभी देखने को नहीं मिला. बड़े-बड़े और खूबसूरत सेट, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ-साथ इंटरनेशनल टेक्नीशियंस मिलकर इस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को तराश रहे हैं. इसे सिर्फ एक पौराणिक या धार्मिक फिल्म की तरह पेश नहीं किया जा रहा, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भारत के एक शानदार विजुअल सरप्राइज के तौर पर रेडी किया जा रहा है. इसी खास वजह है कि मेकर्स इसे बड़े स्केल पर ग्लोबली रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं.
फिल्म के वीएफएक्स (VFX) और विजुअल इफेक्ट्स को लेकर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. जहां कुछ लोगों को इसकी पहली झलक बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव करने वाली लगी, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि स्पेशल इफेक्ट्स को और बेहतर बनाया जा सकता था. दूसरी ओर, फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीजर आने के बाद भी ऐसी बड़ी फिल्मों के टेक्निकल काम पर लगातार काम होता रहता है. फाइनल रिलीज तक इसमें काफी सुधार कर लिया जाता है. उनका दावा है कि जे ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, तब ऑडियंस को एकदम साफ, रियल और बेहतरीन क्वालिटी के विजुअल देखने को मिलेंगे.
किसी भी पौराणिक और इमोशनल कहानी को सीधे लोगों के दिलों तक उतारने में उसका म्यूजिक सबसे बड़ा काम करता है. ‘रामायण’ फिल्म के मेकर्स भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं. यही वजह है कि वो फिल्म के म्यूजिक और गानों पर बहुत बारीकी से मेहनत कर रहे हैं. अगर फिल्म के गाने और इसका बैकग्राउंड स्कोर लोगों को कहानी के इमोशनंस से जोड़ने में सफल हो गए, तो कई सीन लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे. आज के दौर में लोग इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके म्यूजिक से भी बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. ऐसे में मेकर्स पर एक बेहतरीन और यादगार म्यूजिक तैयार करने का बड़ा दबाव भी है.
साथ ही लोगों में ‘पुष्पक विमान’, ‘अयोध्या नगरी’, ‘लंका’ और ‘राम-रावण युद्ध’ जैसे पौराणिक सीन्स को देखने का जबरदस्त क्रेज है. लोग चाहते हैं कि इन सभी सीन को मॉर्डन वीएफएक्स और तकनीक के जरिए बेहद शानदार अंदाज में पेश किया जाए. अगर फिल्म इन मेन इवेंट्स को पर्दे पर असली और असरदार तरीके से दिखा पाई, तो ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है. ऐसी सिचुएशन में फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त कमाई करेगी. आजकल इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच भी भारतीय पौराणिक कथाओं और हमारे इतिहास को समझने की एक्साइटमेंट देखी जा सकती है. इसलिए मेकर्स ग्लोबली इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं.
बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ट्रेड एक्सपर्ट्स को इस फिल्म से ऐतिहासिक कमाई की उम्मीद है. अगर शुरुआती वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा और परिवारों ने इसे पसंद किया, तो ये फिल्म सिनेमाघरों में महीनों तक टिकी रह सकती है. बड़े बजट की फिल्मों को हिट होने के लिए सिर्फ पहले दिन का कलेक्शन नहीं, बल्कि लंबे समय तक ऑडियंस को खींचना जरूरी होता है. आखिर में फिल्म की असली सक्सेस इसके इमोशंस पर टिकी है. अगर ये फिल्म लोगों के दिलों को छू सकी, तो ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. बता दें, इस फिल्म का पहला पार्ट 2026 दिवाली पर और दूसरी 2027 दिवाली पर रिलीज किया जाएगा.