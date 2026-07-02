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देसी कहानी, विदेशी दांव... भारत से पहले क्यों लॉस एंजिलिस में रिलीज हो रहा ‘रामायण’ का ट्रेलर, आखिर क्या गेम खेल रहे मेकर्स?

2026 Ramayana Movie Trailer: रणबीर कपूर की मेगा बजट माइथोलॉजी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खबर है कि फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर भारत में नहीं, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका में लॉन्च होने जा रहा है. चलिए जानते हैं मेकर्स के इस बड़े फैसले के पीछे आखिर क्या प्लानिंग चल रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:27 AM IST
देसी कहानी, विदेशी दांव... भारत से पहले क्यों लॉस एंजिलिस में रिलीज हो रहा ‘रामायण’ का ट्रेलर, आखिर क्या गेम खेल रहे मेकर्स?
Image Credit: 2026 Ramayana Movie TrailerSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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