/देसी कहानी, विदेशी दांव... भारत से पहले क्यों लॉस एंजिलिस में रिलीज हो रहा ‘रामायण’ का ट्रेलर, आखिर क्या गेम खेल रहे मेकर्स?

2026 Ramayana Movie Trailer: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की आने वाली माइथोलॉजी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म को 2026 की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. हालांकि, इसके मेकर्स फिल्म से जुड़ी चीजें और अपडेट्स सामने लाने में काफी समय लगा रहे हैं. इस वजह से लोगों के बीच इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी भी नजर आ रही है. फैंस फिल्म के पहले लुक, टीजर और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि फिल्म की एक झलक मिल सके. अब फिल्मी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है.
चर्चा है कि मेकर्स आने वाली 14 जुलाई को लॉस एंजिलिस में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर सकते हैं. पहले ऐसी खबरें थीं कि फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर सीधे इंटरनेट पर यानी डिजिटल तरीके से रिलीज किया जाएगा. मगर बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की ताजा रिपोर्ट की मानें तो, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते हैं. वो इसका प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पर करने की तैयारी में हैं. ताकी पूरी दुनिया तक ये ट्रेलर पहुंच सके. यही वजह है कि वो अमेरिका में एक बेहद शानदार और ग्रैंड इवेंट आयोजित करने की प्लानिंग कर रहे हैं.
इससे पहले जब फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आया था, तब भी मेकर्स ने अमेरिकी ऑडियंस को ही तवज्जो दी थी. मगर तब सोशल मीडिया पर कई भारतीय फैंस उनसे काफी नाराज हो गए थे. लोगों का कहना था कि भारत के इस महान महाकाव्य की कहानी की शुरुआत हिंदुस्तान से ही होनी चाहिए थी. सूत्रों की मानें तो मेकर्स ने फिल्म की ग्लोबल रिलीज को ध्यान में रखते हुए वेस्ट से शुरुआत करने का फैसला किया है. यूएसए को इसलिए चुना गया, क्योंकि भारत के बाद वहां से सबसे ज्यादा कमाई की उम्मीद है. हालांकि, भारतीय ऑडियंस को ये बात खास पसंद नहीं आ रही.
बताया जा रहा है कि लॉस एंजिलिस में होने वाले इस बड़े इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और क्रू मेंबर्स मौजूद रहेंगे. इस खास इवेंट के खत्म होने के बाद वहां मौजूद ऑडियंस के साथ स्टारकास्ट का एक बातचीत का सेशन भी रखा जाएगा. यश भी पहले इशारा दे चुके हैं कि ‘रामायण’ का पहला पार्ट 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकता है. अगर 14 जुलाई को ट्रेलर रिलीज होने वाली बात सच साबित होती है, तो फिल्म की रिलीज और ट्रेलर के बीच लगभग 105 दिनों का अंतर होगा. सिनेमा के लिहाज से ये काफी बड़ा गैप माना जाता है.
कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस बीच ऑडियंस को ट्रेलर पसंद नहीं आया, तो फिल्म के रिलीज होने तक उसे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा सकता है. हालांकि, इसका एक फायदा ये भी है कि अगर कोई कमी रह गई, तो मेकर्स के पास उसे सुधारने का पूरा समय होगा. हालांकि, ये सारी बातें अभी केवल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और मेकर्स ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. इस फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियो और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर बना रही हैं.
फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दीपावली पर आएगा. फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान और हांस जिमर जैसे दिग्गज कंपोजर्स कंपोज कर रहे हैं, जबकि वीएफएक्स का काम डीएनईजी संभाल रही है. इस मेगा प्रोजेक्ट में कलाकारों की एक बहुत बड़ी फौज नजर आएगी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आने वाले हैं. इनके अलावा अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, काजल अग्रवाल मंदोदरी, विवेक ओबेरॉय विद्युत्जिह्वा, इंदिरा कृष्णन कौशल्या और शीबा चड्ढा मंथरा के महत्वपूर्ण किरदारों में दिखाई देंगी.
अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के होने से ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म बन गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘रामायण पार्ट 1’ दिवाली 2026 में रिलीज हो सकती है, जिसमें भगवान राम के शुरुआती जीवन, सीता स्वयंवर, शादी, और अयोध्या से वनवास जाने तक की कहानी दिखाई जाएगी. वहीं, ‘रामायण पार्ट 2’ दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसमें सीता हरण, हनुमान जी का लंका जाना, राम-रावण का भीषण युद्ध और लंका विजय जैसी घटनाओं को प्रमुखता से दिखाया जाएगा. कहानी को दो हिस्सों में बांटने का मकसद इस महाकाव्य की विशालता को पूरी गहराई के साथ पर्दे पर उतारना है.