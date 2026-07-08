रणबीर कपूर की 'रामायण' पर अपडेट, मुंबई नहीं दिल्ली में लॉन्च होगा ट्रेलर; जानिए कब और कहां?

निर्देशक नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है. अब रामायण के ट्रेलर की रिलीज डेट से पर्दा उठा है. चलिए बताते हैं आखिर कब रिलीज होगा. इसके लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा. यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि की अमर महाकाव्य रामायण पर आधारित है और इसे दो भागों में बनाया जा रहा है.
वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की रिलीज डेट से फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच गई है. इसे नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा भी जॉइन करेंगे. इसके साथ ही फिल्म की कास्ट भी दिख सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की स्टार कास्ट के कई कलाकार भी ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बनेंगे.
नितेश तिवारी शुरुआत से ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 'रामायण: पार्ट 1' की किसी भी झलक से ऑडियंस निराश न हो, यही वजह है कि वह और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा मिलकर माइथोलॉजिकल फिल्म का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट पोर्टल वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम एग्जीबिशन में 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं.
रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर ने इस इवेंट में शामिल होने की पुष्टि कर दी है. वहीं, फिल्म के अन्य अहम कलाकारों यश और सनी देओल के कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
फिल्म 'रामायण' को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा बनी हुई है. फिल्म की पहली झलक और समय-समय पर सामने आए प्रोडक्शन अपडेट्स ने दर्शकों के बीच इसकी उत्सुकता और बढ़ा दी है. इस फिल्म में बड़े पैमाने पर मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, इसमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे अहम किरदार निभाते नजर आएंगे, जिससे यह प्रोजेक्ट और भी खास बन गया है.
नितेश तिवारी रामायण को दो पार्ट्स में रिलीज करने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट दीवाली 2026 में रिलीज होगा. 4000 करोड़ के बजट में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म का टीजर दर्शकों को बेहद पसंद आया था. बता दें कि 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. बड़े बजट, शानदार विजुअल्स और दमदार स्टारकास्ट की वजह से इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है. ऐसे में ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं.