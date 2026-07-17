4000 करोड़ की 'रामायण' के भरत की शादी टूटी, 15 साल बाद पत्नी से हुए अलग

फिल्म 'रामायण' इन दिनों हर तरफ खबरों में छाई हुई है. वहीं जल्द ही इस फिल्म ट्रेलर रिलीज होने वाला है. लेकिन उससे पहले फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. फिल्म में भरत का किरदार निभाने जा रहे कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता आदिनाथ एम. कोठारे ने अपनी पत्नी उर्मिला कानेटकर कोठारे से अलग होने का फैसला कर लिया है. दोनों ने 15 साल की शादी को आपसी सहमति से खत्म करने का ऐलान किया है.
इस बात की जानकारी आदिनाथ और उर्मिला ने गुरुवार को अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शेयर करके दी है. दोनों ने साफ किया कि ये फैसला उन्होंने काफी सोचने के बाद लिया है और इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है. उन्होंने कहा कि वो अब पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी बेटी जिजा की परवरिश पहले की तरह मिलकर करेंगे.
एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर नोट शेयर कर लिखा, 'हमारे दोस्तों, मीडिया और शुभचिंतकों के लिए... काफी सोच-विचार के बाद, उर्मिला कानेटकर और मैंने आपसी सहमति और शांति से पार्टनर के तौर पर अलग होने का फैसला किया है. भले ही हमारा सफर एक कपल के तौर पर खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी बेटी जिजा के लिए हमारी जिम्मेदारियां पूरी तरह बनी रहेंगी. वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे, ताकि वो प्यार, सेफ्टी और सपोर्टिव माहौल में बड़ी हो सके.'
दोनों ने अपने बयान में ये भी कहा कि वे एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ बिताए गए सालों को हमेशा संजोकर रखेंगे. उन्होंने अपने फैंस, दोस्तों और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इतने सालों तक उन्हें प्यार और समर्थन दिया.
आदिनाथ और उर्मिला ने आगे लिखा कि वो अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा. साथ ही उन्होंने मीडिया और लोगों से अपील की कि उनकी पर्सनल लाइफ का सम्मान किया जाए. उन्होंने साफ कहा कि इस मामले पर यही उनका पहला और आखिरी बयान है और वो आगे इस टॉपिक पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे.
इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों ने दोनों के फैसले का सम्मान किया है और उनके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, कुछ फैंस इस खबर से हैरान भी नजर आए क्योंकि दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था.
आपको बता दें कि आदिनाथ एम. कोठारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. वो सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं. उन्होंने कई फेमस फिल्मों में काम किया है और फिल्म 'पाणी' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीत चुके हैं. अब वो नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म 'रामायण' में भरत के किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसे लेकर ऑडियंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा रही है.
उर्मिला कानेटकर कोठारे भी मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं. वो एक्टिंग के अलावा एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं और कई टीवी शो और फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी हैं.