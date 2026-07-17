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4000 करोड़ की 'रामायण' के भरत की शादी टूटी, 15 साल बाद पत्नी से हुए अलग

निर्देशक नितेश कुमार की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में भरत की भूमिका निभाने वाले एक्टर आदिनाथ एम. कोठारे और उनकी पत्नी उर्मिला कोठारे शादी के करीब 15 साल बाद एक दूसरे से अलग होने वाले हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 17, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:32 PM IST
4000 करोड़ की 'रामायण' के भरत की शादी टूटी, 15 साल बाद पत्नी से हुए अलग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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