भारतीय सिनेमा के इतिहास में फिल्मों की कमाई को लेकर हमेशा से ही एक बड़ी होड़ देखने को मिलती है. हाल ही में आई डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताबड़तोड़ कमाई से हर किसी को हैरान कर दिया था. इस फिल्म ने दुनिया भर में 3300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया और आमिर खान की ‘दंगल’ के बाद भारतीय सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई. इस फिल्म में रणवीर सिंह के दमदार अभिनय को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया और इसके बाद से ही इस रिकॉर्ड के आसपास कोई भी फिल्म नहीं पहुंच सकी.
अब फिल्मी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ‘धुरंधर’ के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को कोई फिल्म चैलेंज दे पाएगी. इसी बीच एक मशहूर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और थिएटर मालिक विशेक चौहान ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि रणबीर कपूर की आने वाली पौमाइथोलॉजी फिल्म ‘रामायण’ में वो दम है जो ‘धुरंधर’ के इस मेगा-रिकॉर्ड को आसानी से पीछे छोड़ सकती है. विशेक के मुताबिक ‘धुरंधर’ की सक्सेस के पीछे उसका असली मसाला और कमर्शियल एंटरनेटमेंट था, लेकिन ‘रामायण’ का क्रेज इससे भी बड़े स्केल पर देखने को मिल सकता है.
सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में फिल्म ड एनालिस्ट विशेक चौहान ने फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की. उन्होंने इसे एक शानदार एक्शन स्पाई-थ्रिलर फिल्म बताया. विशेक के मुताबिक, जब किसी फिल्म में इमोशंस, एंटरटेनमेंट और एक अच्छी कहानी सही तरीके से मिलती हैं, तो वो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती है. कुछ लोग भले ही इस फिल्म के दूसरे पोर्ट को पहले जितना दमदार नहीं मान रहे थे, लेकिन विशेक का सोचना अलग है. उन्होंने साफ कहा कि उनके नजरिए से इस सीक्वल ने कमर्शियल सिनेमा के लेवल पर बहुत ऊपर उठा दिया है, जिसने इसे सुपरहिट बनाया.
पुरानी फिल्मों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सिनेमाघर में पहली बार ‘धुरंधर’ देखी थी, तभी उन्हें यकीन हो गया था कि ये कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी. उन्होंने इसकी तुलना मशहूर डायरेक्टर राकेश रोशन और मनमोहन देसाई की फिल्मों से की. विशेक के मुताबिक, फिल्म में जिस तरह से विलेन का अंत दिखाया गया, उसने ऑडियंस को सिनेमाघर के अंदर एक अलग ही सुकून का अहसास कराया. यही सबसे बड़ी वजह थी कि इस फिल्म की कामयाबी की रफ्तार को थामना किसी के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ. ऑडियंस के इसी जबरदस्त क्रेज ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया.
फिल्म क्रिटिक विशेक चौहान का मानना है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. इस फिल्म को लेकर लोगों में अभी से जो भारी क्रेज दिख रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ऑडियंस की धार्मिक भावनाएं हैं. इसके अलावा फिल्म के कलाकार भी काफी दमदार हैं. रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में दिखेंगे, तो वहीं सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. विलेन रावण के रोल के लिए साउथ सुपरस्टार यश को चुना गया है. ये तगड़ी स्टार कास्ट ऑडियंस को थिएटर्स तक लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उम्मीद है कि ये फिल्म नया इतिहास रचेगी.
उनका मानना है कि अगर ये फिल्म लोगों के दिलों को छू गई, तो ये कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. ये फिल्म केवल बड़े शहरों के सिनेमाघरों तक सिमटकर नहीं रहेगी, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों के लोग भी इसे देखने के लिए भारी गिनती में थिएटर्स पहुंचेंगे. विशेक ने ‘आदिपुरुष’ का उदाहरण देते हुए बात साफ की. उन्होंने कहा कि तमाम विवादों में घिरने के बाद भी उस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 35 करोड़ की धमाकेदार शुरुआत की थी. इसलिए ‘रामायण’ के बजट या उसमें इस्तेमाल की गई तकनीक पर सवाल उठाने वालों से इस फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला.