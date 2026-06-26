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‘‘रामायण’ में वो दम है...’ रणबीर कपूर की 4000 करोड़ी फिल्म तोड़ेगी 3300 करोड़ी ‘धुरंधर’ का गुरुर? मशहूर फिल्म एक्सपर्ट का बड़ा दावा

Ramayana Vs Dhurandhar: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 3300 करोड़ से ज्यादा कमाकर इतिहास रच दिया था. लेकिन अब एक मशहूर फिल्म एक्सपर्ट ने बड़ा दावा किया है कि रणबीर कपूर की आने वाली माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' इस महा-रिकॉर्ड को आसानी से ध्वस्त कर सकती है. चलिए जानते हैं उन्होंने ऐसे क्यों कहा?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:00 AM IST
‘‘रामायण’ में वो दम है...’ रणबीर कपूर की 4000 करोड़ी फिल्म तोड़ेगी 3300 करोड़ी ‘धुरंधर’ का गुरुर? मशहूर फिल्म एक्सपर्ट का बड़ा दावा
Image Credit: Ramayana Vs Dhurandhar FranchiseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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