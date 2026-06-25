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'भारत और रामायण को अलग नहीं किया जा सकता', 4000 करोड़ की 'रामायण' में लक्ष्मण बने रवि दुबे ने तोड़ी चुप्पी

Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'रामायण' को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं. फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के खास मौके पर रिलीज होगा. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' का अब तक केवल टीजर सामने आया है, जिसके बाद से दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:19 AM IST
'भारत और रामायण को अलग नहीं किया जा सकता', 4000 करोड़ की 'रामायण' में लक्ष्मण बने रवि दुबे ने तोड़ी चुप्पी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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