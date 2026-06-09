/भारी-भरकम बजट, लेकिन कहानी श्रीराम की ही... रणबीर कपूर की 4000 करोड़ी ‘रामायण’ का साम्राज्य हिलाने आ रही राजामौली की 1400 करोड़ी ‘वाराणसी’?

2026 Varanasi Vs Ramayana: भारतीय सिनेमा में रामकथा पर बनी फिल्मों का हमेशा एक खास मुकाम रहा है. अब इसी ऐतिहासिक कहानी को दो बड़े फिल्ममेकर्स बिल्कुल नए और ग्रैंड लेवल पर दर्शकों के सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं. एक तरफ नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान श्रीराम का किरदार निभाते नजर आएंगे. दूसरी तरफ एस.एस. राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’ है, जो इस पौराणिक कथा को बिल्कुल अलग और मॉर्डन नजरिए के साथ पेश करेगी. दोनों ही फिल्मों का स्केल इतना बड़ा है कि लोगों के बीच इनकी तुलना होना लाजमी है.
नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो इसे भारत की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा करता है. इस फिल्म में भारी-भरकम स्टार कास्ट के साथ बेहतरीन वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है. मेकर्स का पूरा ध्यान इस बात पर है कि पारंपरिक कहानी को बेहद ग्रैंड लेवल पर दिखाया जाए. ये फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों के लिए बनाई जा रही है जो पुरानी और धार्मिक कथाओं से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं. खास बात ये है कि मेकर्स ने इस फिल्म की कहानी को ओरिजनल ‘रामायण’ के बहुत करीब रखने की कोशिश की गई है.
दूसरी तरफ एस.एस. राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ का बजट लगभग 1400 करोड़ रुपये के आसपास माना जा रहा है. भले ही ये बजट ‘रामायण’ के मुकाबले कम दिखे, लेकिन इस फिल्म की क्रिएटिविटी इसे बेहद खास और अलग बनाती है. राजामौली इस फिल्म में रामकथा को टाइम-ट्रैवल और मॉडर्न सिनेमैटिक टेक्निक के साथ जोड़कर पेश करने वाले हैं. उन्होंने पहले भी ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों को हैरान किया है. यही वजह है कि लोग उनकी इस नई फिल्म से भी एक बहुत बड़े और अनोखे विजुअल धमाके की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
फिल्म ‘वाराणसी’ की नई झलकियों और टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं. इसका सबसे मेन रीजन फिल्म की यूनिक और फ्रेश कहानी है, जो पुरानी मान्यताओं को एक नए और मॉर्डन नजरिए से पेश करती है. आजकल के लोग सिर्फ घिसी-पिटी कहानियां देखना पसंद नहीं करते, उन्हें कुछ नया और अलग चाहिए होता है. ‘वाराणसी’ में कमाल के विजुअल्स और कमाल की रफ्तार है, जिसने खास तौर पर युवाओं का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है.
फिल्म ‘रामायण’ की सबसे बड़ी खूबी इसका इमोशनल होना और पुराने अंदाज में दिखना है. हमारे देश में राम, लक्ष्मण और सीता सिर्फ कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था से जुड़े हैं. ये फिल्म खास उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की इस पावन कथा को पूरी पवित्रता और पुरानी परंपरा के साथ देखना पसंद करते हैं. इसके अलावा, फिल्म में रणबीर कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार का होना इसे एक अलग ही मजबूती देता है. उनकी ये जबरदस्त स्टार पावर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत लंबे समय तक टिकाए रखने में पूरी मदद करेगी.
वहीं, ‘वाराणसी’ को आज की यंग जनरेशन और दुनिया भर के ऑडियंस के हिसाब से बनाया जा रहा है. इस फिल्म में टाइम-ट्रैवल के साथ जबरदस्त एक्शन का मेल देखने को मिलेगा, जो सिनेमा प्रेमियों को काफी पसंद आने वाला है. फिल्ममेकर राजामौली की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वे बड़े बजट और शानदार दृश्यों के साथ-साथ कहानी के इमोशन्स को भी बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारते हैं. अगर ऐसा ही कुछ कमाल ‘वाराणसी’ में भी देखने को मिल गया, तो ये फिल्म न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है.
देखा जाए तो इन दोनों बड़ी फिल्मों की टक्कर सिर्फ कमाई या बड़े कलाकारों की नहीं है. ये असल में कहानी को पर्दे पर दिखाने के दो अलग तरीकों की जंग है. रणबीर कपूर की ‘रामायण’ जहां हमारी पुरानी परंपराओं और वैल्यूज को समेटकर दर्शकों को एक इमोशनल सफर पर ले जाना चाहती है तो वहीं, ‘वाराणसी’ उसी कहानी को एकदम नए नजरिए के साथ पेश करने की कोशिश में है. यही वजह है कि दर्शक भी अब दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं. एक तरफ वो लोग हैं जो पुरानी परंपराओं को पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें सिनेमा में नए एक्सपेरिमेंट देखना अच्छा लगता है.
अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये कहना एकदम सही रहेगा कि दोनों फिल्मों के अपने अलग दर्शक हैं और दोनों अपने अंदाज में बेहतरीन परफॉर्म कर सकती हैं. शुरुआती रुझान को देखकर लगता है कि महेश बाबू की ‘वाराणसी’ फिल्म यंग जनरेशन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रही है. मगर जब बात हमारी गहरी आस्था और अटूट श्रद्धा की आती है, तो ‘रामायण’ को कम समझना बड़ी भूल होगी. अब कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, इसका आखिरी फैसला तो सिनेमाघरों में उमड़ने वाली जनता ही करेगी. तभी साफ हो पाएगा कि दर्शकों के दिलों पर असली राज किसका होने वाला है.