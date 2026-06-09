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भारी-भरकम बजट, लेकिन कहानी श्रीराम की ही... रणबीर कपूर की 4000 करोड़ी ‘रामायण’ का साम्राज्य हिलाने आ रही राजामौली की 1400 करोड़ी ‘वाराणसी’?

Varanasi Vs Ramayana: भारतीय सिनेमा में रामकथा पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं. इसी बीच दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं, जिनमें रणबीर कपूर की भव्य और पारंपरिक ‘रामायण’ 2026 में रिलीज होगी, जबकि राजामौली की ‘वाराणसी’ 2027 में रिलीज होगी. दोनों ही फिल्में भारी-भरकम बजट में बनकर तैयार हुईं और दोनों ही फिल्मों को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:26 AM IST
भारी-भरकम बजट, लेकिन कहानी श्रीराम की ही... रणबीर कपूर की 4000 करोड़ी ‘रामायण’ का साम्राज्य हिलाने आ रही राजामौली की 1400 करोड़ी ‘वाराणसी’?
Image Credit: 2026 Varanasi Vs Ramayana

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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