वो 5 दमदार एक्टर्स जो 'रामायण' के ट्रेलर में थे, आपको नहीं दिखे! चलिए जानते हैं उनके नाम

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज़ हुआ है. ट्रेलर रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा है. लगभग 4 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर में फ़िल्म के लीड किरदारों की झलक दिखाई गई है. हालांकि, कई कलाकार ऐसे भी हैं जो बहुत कम समय के लिए स्क्रीन पर नज़र आते हैं. इनमें कुछ जाने-पहचाने चेहरे थे, जिन्हें लोग पहचान नहीं पाए. आइए जानते हैं कि फ़िल्म में कौन-कौन से कलाकार कौन-सी भूमिका निभा रहे हैं.
सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज सीनियर एक्ट्रेस शीबा चड्ढा की, जो इस फिल्म में मंथरा का रोल निभा रही हैं. बता दें कि महाकाव्य के मुताबिक, दशरथ से शादी के बाद मंथरा कैकेयी के साथ अयोध्या गई थीं. मंथरा ने ही कैकेयी के मन में श्रीराम के खिलाफ जहर घोला था और उन्हें राम को वनवास भेजने के लिए उकसाया था. जिससे उनका अपना बेटा भरत राजा बन सके. ट्रेलर की एक छोटी सी झलक में शीबा चड्ढा, लारा दत्ता (जो कैकेयी का रोल निभा रही हैं) के साथ नजर आई.
प्राइम वीडियो के टॉप मोस्ट वाच सीरीज 'पंचायत' के प्रहलाद चाचा यानी फैसल मलिक इस फिल्म में कुंभकर्ण का रोल निभा रहे हैं. ट्रेलर में वे अपने पूरे अंदाज में नजर आए. हालांकि, ट्रेलर में उन्हें पहचानना दर्शकों के लिए काफी मुश्किल रहा. दरअसल, इस रोल को असल जैसा दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है.
4000 करोड़ी बिग बजट वाली फिल्म में सौरभ मारीच के रोल में नजर आ रहे हैं. अपनी मां ताड़का और भाई सुबाहु के साथ राक्षस बनने का श्राप मिलने के बाद मारीच ने अपनी शुरुआती जिंदगी ऋषियों को डरा-धमकाकर बिताई. ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम ने उसे हराया था. उसने फिर से श्री राम ने मारने की कोशिश की, लेकिन भाग गया. लेकिन फिर आखिर में मारीच ने सोने के हिरण का रूप लेकर रावण को सीता का अपहरण करने में मदद की.
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण के ट्रेलर में देखकर उनके रोल के बारे में साफ़ नहीं हो पा रहा है. लेकिन वे ट्रेलर में नजर आए हैं. एक इंटरव्यू के दौरान चेतन ने भी अपने रोल के बारे में ज्यादा नहीं बताया. उन्होंने कहा, 'ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है. हमारी रामायण को भारत से दुनिया तक पहुंचाने में हिस्सा बनने पर मुझे गर्व है.'
फिल्म 'रामायण' में आदिनाथ एम कोठारे भरत के रोल में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में उन्हें राम के वनवास पर जाने से पहले उनके पैर छूते और उनकी खडाऊं (जूते) को सिंहासन पर रखते हुए दिखाया गया है. एक्टर का चेहरा साफ तो नजर नहीं आया, ऐसे में फैंस उन्हें पहचान नहीं पाए.
इस महाकाव्य पर आधारित फिल्म में कई और भी दिग्गज कलाकार हैं, जो अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने तक निर्माता उनकी पहचान को सरप्राइज के तौर पर छिपाकर रखेंगे.
ट्रेलर के पहले ही सीन में रावण को दिखाया गया है, जिसका चेहरा एक शॉल से ढका है. नितेश तिवारी की कल्पना और प्राचीन महाकाव्य के मेल से बना रावण एकदम अलग लग रहा है. जब रावण तीनों लोकों (स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल) पर अपना राज घोषित करता है. दिलचस्प बात यह है कि जिस टीजर में भगवान राम को दिखाया गया था, उसमें सीता (साई पल्लवी) और रावण के रूप में यश की धुंधली झलकियां भी थीं. लेकिन ट्रेलर में लगभग हर अहम किरदार को दिखाया गया है, जिसमें कैकेयी के रोल में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह और विद्युज्जिह्व (राक्षस राजकुमार और शूर्पणखा के पति) के रोल में विवेक ओबेरॉय. हालांकि, सनी देओल, जो फिल्म में हनुमान का रोल निभा रहे हैं. उनका लुक मिसिंग था.
बता दें कि रामायण को 4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया जा रहा है. दरअसल, प्रखर गुप्ता से बातचीत के दौरान प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया, 'जब हमने छह या सात साल पहले इसे बनाने का काम शुरू किया था, तो लोगों को लगा कि मैं पागल हूं. किसी भी भारतीय फिल्म इस पैमाने के आस-पास भी नहीं है. आसान शब्दों में कहें तो, दोनों हिस्सों को मिलाकर बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर होगा, जो 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.'
बता दें कि ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट अक्टूबर 2026 में दिवाली से पहले दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा. रणबीर कपूर के अलावा, इस फिल्म में साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश भी फिल्म में अहम किरदार में हैं.