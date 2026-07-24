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4000 करोड़ का मेगा बजट, रणबीर-यश की जोड़ी और दमदार VFX... नितेश तिवारी की ‘रामायण’ से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Nitesh Tiwari Film Ramayana: नितेश तिवारी की सबसे बड़ी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर पूरे देश में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े और शानदार कलाकारों से सजी ये फिल्म अपने मेगा बजट, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और नए अवतार के चलते सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है. चलिए आपको इस फिल्म से जुड़ी 10 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:14 AM IST
4000 करोड़ का मेगा बजट, रणबीर-यश की जोड़ी और दमदार VFX... नितेश तिवारी की ‘रामायण’ से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Image Credit: Nitesh Tiwari Film Ramayana

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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