4000 करोड़ का मेगा बजट, रणबीर-यश की जोड़ी और दमदार VFX... नितेश तिवारी की ‘रामायण’ से जुड़ी 10 बड़ी बातें

भारतीय सिनेमा की आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल ‘रामायण’ को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांक, मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं किया है, फिर भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार बातें हो रही हैं. निर्माता इस बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही संभालकर और बारीकी से तैयार कर रहे हैं. जैसे-जैसे फिल्म की स्टारकास्ट और इसकी कहानी से जुड़ी नई खबरें सामने आ रही हैं, वैसे-वैसे फैंस की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े कलाकारों को इस पौराणिक महाकाव्य में एक साथ देखना बेहद अलग एक्सपीरियंस होगा.
हर कोई इस शानदार फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा बात इसके मेगा बजट की हो रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने वाली है. हालांकि, बजट को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. लेकिन फिल्म के शानदार सेट्स, बेहतरीन लोकेशंस और शानदार कॉस्ट्यूम्स को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माताओं ने इसे इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं.
2026 की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ‘भगवान राम’ का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो उनके करियर का सबसे बड़ा और मुश्किल चैंलेज माना जा रहा है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि भगवान राम का चरित्र हमारे समाज की आस्था और दिल से गहराई से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से लोगों को रणबीर कपूर से ‘भगवान राम’ के रोल को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. इस खास रोल में ढलने के लिए रणबीर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और तैयारी पर काफी मेहनत की है. उनके फैंस को पूरा भरोसा है कि वे ‘भगवान राम’ के किरदार की मर्यादा, शांति और गंभीरता को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से निभाएंगे.
साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी इस फिल्म में ‘माता सीता’ का रोल प्ले करती नजर आएंगी. अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाली साई पल्लवी इस पवित्र किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद मानी जा रही हैं. फैंस का मानना है कि वे सीता जी के इमोशन को पर्दे पर बहुत ही सहजता और गहराई से उतार सकती हैं. इस फिल्म में राम के रोल में रणबीर और सीता के रोल में साई की जोड़ी कैसी दिखेगी, इसको लेकर लोगों में काफी क्रेज है. फिल्म हिट होगी या नहीं, ये काफी हद तक इन दोनों की केमिस्ट्री और उनकी एक्टिंग के तालमेल पर निर्भर करेगा. लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.
इस फिल्म में KGF सुपरस्टार यश भी भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त ‘रावण’ के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा. KGF और KGF 2 से पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले साउथ एक्टर यश की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है. रावण का रोल सिर्फ एक विलेन का नहीं है, बल्कि उसमें बेहिसाब ज्ञान, अटूट ताकत और अहंकार का एक गहरा मेल दिखता है. लोग ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि यश इस किरदार को किस अंदाज में निभाते हैं. इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यही है कि फैंस को पर्दे पर रणबीर कपूर और यश की जबरदस्त टक्कर और घमासान युद्धा देखने को मिलेगी.
दोनों एक्टर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना वाकई किसी बड़े धमाके से कम नहीं होगा. फिल्म में इस्तेमाल किए जा रहे विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स भी लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. मेकर्स की पूरी कोशिश है कि ‘रामायण’ की पौराणिक दुनिया को मॉर्डन तकनीक के साथ पर्दे पर उतारा जाए. आज का सिनेमा प्रेमी सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं चाहता, बल्कि वे थिएटर में एक बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस भी तलाशता है. सोशल मीडिया पर सामने आई शुरुआती झलकियों को देखकर लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के टेक्निकल लेवल को एक नए और ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी.
फिल्म मेकर्स ‘रामायण’ को सिर्फ एक धार्मिक कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह पेश करना चाहते हैं. ‘रामायण’ की गाथा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में लोग इसे जानते और मानते हैं. यही वजह है कि मेकर्स इसे इस तरह बना रहे हैं ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसकी तरफ खिंचे चले आएं. अगर फिल्म की मेकिंग, विजुअल्स और डायरेक्शन ग्लोबल लेवल के मानकों पर खरे उतरते हैं, तो ये फिल्म दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का नाम बहुत ऊंचा कर सकती है. साथ ही कमाई के मामले में भी ये बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है.
फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. फिलहाल सभी सिनेमा प्रेमियों की निगाहें इस बड़े प्रोजेक्ट के ऑफिशियल ट्रेलर पर टिकी हुई हैं. ट्रेलर के सामने आने के बाद ही इस शानदार फिल्म के सही टोन, नए विजुअल्स और कलाकारों के खास लुक्स की असली तस्वीर साफ हो पाएगी. इससे ये समझना भी आसान होगा कि मेकर्स ने पौराणिक गाथा को कैसे नए नजरिए और अंदाज में ढाला है. निर्माता नितीश तिवारी की इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े कलाकार अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.