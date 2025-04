X पर लौटते ही श्रेया घोषाल ने किया AI से जुड़े स्कैम का खुलासा, बोलीं- कई सेलेब्स हैं इसका शिकार

Shreya Ghoshal Warns Fans: बॉलीवुड के कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाली सिंगर श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) का कुछ दिन पहले ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था. जिसकी जानकारी इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी थी. वहीं, अब सिंगर ने बताया कि उनका अकाउंट रिकवर हो गया है. इसके साथ ही श्रेया ने बताया कि एआई जनरेटड विज्ञापन कितने खतरनाक है. साथ ही .ये भी बताया कि वो उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं.

मैं वापस आ गई हूं

श्रेया ने इस बारे में और डिटेल में बताते हुए लिखा-' मैं वापस आ गई हूं. मैं यहां X पर अक्सर बात करती रहूंगी और लिखती रहूंगी..हां, मैं एक्स अकाउंट की वजह से मुश्किल में थी क्योंकि फरवरी में ये हैक हो गया था. काफी बातचीत और मुश्किलों के बाद और टीम के सपोर्ट की वजह से इस अकाउंट के जरिए बात कर पा रही हूं. सब ठीक है अब मैं यहां हूं.'

I am back!! I will be talking and writing here often..

Yes my X account has been in trouble as it got hacked in February. Now I have finally had the help from the @X team after lot of struggles in establishing a proper communication. All is well!! Now I am here.

Also, there are… pic.twitter.com/jdgTUjWAui

— Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) April 6, 2025