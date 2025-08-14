वो बिगेस्ट स्टार, 16 साल में बनाई 4 फिल्में, चारों ही ब्लॉकबस्टर, कौन है ये?

Guess This Star: हिंदी सिनेमाजगत बहुत ही कम ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने कम उम्र में खूब नाम कमाया हो. ऐसे में मुखर्जी खानदान के 41 साल के बेटे ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. इस सितारे का नाम अयान मुखर्जी है. अयान ना केवल एक सफल निर्देशक हैं बल्कि निर्माता भी है.इनकी फिल्मों में कहानी से लेकर गीत-संगीत का ऐसा कॉकटेल होता है जो किसी को भी घंटों सीट से चिपकाए रखने के लिए काफी है.

दो स्टार्स का भाई

'वेक अप सिड' से लेकर 'ब्रह्मास्त्र' और अब 'वॉर 2' तक, उनका फिल्मी सफर इंस्पिरेशनल रहा है. 15 अगस्त 1983 को कोलकाता में जन्मे अयान मुखर्जी का फिल्मों से गहरा नाता रहा है. उनके पिता, दिग्गज अभिनेता देब मुखर्जी थे, और इनकी दादी अशोक कुमार, किशोर कुमार की इकलौती बहन. काजोल और तनीषा चचेरी बहनें हैं.

'स्वदेश' से की करियर की शुरुआत

अयान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की 'स्वदेश' और करण जौहर की 'कभी अलविदा ना कहना' से की. इस दौरान उन्होंने कहानी कहने और निर्देशन की बारीकियां सीखीं, जो बाद में उनकी फिल्मों में साफ झलकती हैं.

चारों फिल्में सुपरहिट

'वेक अप सिड' फिल्म से अयान ने युवाओं का दिल जीतने का सिलसिला शुरू किया. 26 साल की उम्र में, उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'वेक अप सिड' निर्देशित की. रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा की ये फिल्म एक युवा लड़के की आत्म-खोज की कहानी थी, जिसने अपनी सादगी और गहराई से दर्शकों का दिल जीत लिया. इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि अयान को एक होनहार निर्देशक के रूप में स्थापित किया.

फिल्मों ने तोड़े रिकॉर्ड

2013 में रिलीज हुई 'ये जवानी है दीवानी' अयान की दूसरी ब्लॉकबस्टर थी. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी, खूबसूरत लोकेशन्स, और अयान की जीवंत कहानी कहने की शैली ने इसे युवाओं की पसंदीदा फिल्म बना दिया. इस फिल्म ने न केवल कमाई के रिकॉर्ड बनाए, बल्कि इसके गाने और डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबां पर हैं. 2022 में आई 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन-शिवा' फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी यही थे. ये भी हिट रही थी.

रिलीज हुई वॉर 2

अयान ने यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन किया है. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है.अयान की खासियत है कि वे कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन हर फिल्म में कुछ नया और यादगार करने की कोशिश करते हैं. उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं.