भारती सिंह ने 'धुरंधर' एक्ट्रेस का उड़ाया मजाक, आयशा खान का किया बॉडी शेम! लोगों ने कॉमेडियन को सुनाई खरी-खोटी

Bharti Singh Trolled: फेमस कॉमेडियन भारती सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. आप जानते ही है कि भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली है, जिसके लिए उनके दोस्त, परिवार और फैंस काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर भारती सिंह को हमेशा प्यार मिलता था, लेकिन हाल ही में उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. भारती सिंह ने आयशा खान की बॉडी को लेकर कमेंट किया तो जनता कॉमेडियन पर भड़क गई. चलिए आपके पूरा मामला बताते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आयशा खान को देख भारती सिंह कहती हैं कि 'जब सारी हीरोइन आई ना, मुझे आयशा को देख के लगा, कृष्णा फिर से आ गया, क्योंकि उसकी तरह लंबी है ना.' ये सुनने के बाद शो 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आ रहे सभी लोग हंसने लगे. इस दौरान देखा गया कि भारती के इस स्टेटमेंट से आयशा खान काफी असहज महसूस करने लगी. वहीं पारुल गुलाटी भारती से कहती है कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था. माफी मांगने के बजाए भारती सिंह मजाक में कह देती हैं कि सॉरी मैं प्रेग्नेंट हूं.

'लाफ्टर शेफ 3' शो में पहुंचे थे सितारे

दरअसल, कपिल शर्मा, आयशा खान, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का प्रमोशन करने शो 'लाफ्टर शेफ 3' में पहुंचे थे. फिल्म प्रमोट करते हुए भारती सिंह ने कमेंट पास किया तो लोगों ने इसे बॉडी शेमिंग का टैग दे डाला.

भारती सिंह को यूजर्स ने सुनाई खरी खोटी

वायरल हो रहे वीडियो के बाद लोगों ने भारती सिंह को काफी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया. लोग बोलने लगे कि वो ऐसे किसी को भी नहीं कह सकती है. तमाम यूजर ने भारती सिंह की बॉडी शेमिंग को लेकर भी जमकर क्लास लगा दी. वहीं बात करें आयशा खान के प्रोफेशनल करियर की तो हसीना हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में नजर आई हैं. आयशा खान ने धुरंधर फिल्म के गाने 'शरारत' में आइटम गर्ल बन डांस किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और गाना सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है. आयशा खान के करियर को 'बिग बॉस 17' से ऊंचाइयां मिली है.