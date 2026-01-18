Advertisement
41 साल की वो फ्लॉप हसीना, 9 साल से नहीं की एक भी फिल्म, अब बर्थडे पर लिखा ऐसा पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

41 साल की वो फ्लॉप हसीना, 9 साल से नहीं की एक भी फिल्म, अब बर्थडे पर लिखा ऐसा पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल


बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मिनिषा लांबा रविवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने लंबे समय से फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाई हुई है. लेकिन सोशल मीडिया पर वह हमेशा एक्टिव रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी खुशी और भावनाएं शेयर की हैं. 

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:30 PM IST
41 साल की वो फ्लॉप हसीना, 9 साल से नहीं की एक भी फिल्म, अब बर्थडे पर लिखा ऐसा पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रसे मिनिषा आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘आज जन्मदिन के अलावा, जिस इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो हैं असली हीरो, मेरी मां... दुनियाभर की सभी मां हीरो हैं. मेरी मां जब लेबर पेन में सारे मुश्किल काम कर रही थीं, मैंने तब बस आराम किया था. मेरे जन्म के बाद भी मां ने सब कुछ अकेले संभाला.'

मां के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट
एक्ट्रेस ने अपनी मां को टैग करते हुए लिखा, 'मैं आपसे बेहद प्यार करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी सारी मेहनत और कुर्बानियां रंग लाई होंगी. हर साल बड़े होते हुए यह एहसास होता है कि जीवन में एक नई जान लाने और हर दिन अपनी पूरी क्षमता से जीने में कितनी मेहनत लगती है.’ मिनिषा ने अपनी पोस्ट में कहा, 'लोग अपने जीवनसाथी के लिए सात जन्मों तक साथ चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मां के लिए यही चाहूंगी कि आप हर जन्म में मेरी मम्मी बनें.'

मिनिषा का करियर 
करियर की बात करें तो, मिनिषा लांबा ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आईं. नामी कंपनियों के विज्ञापन उनकी पहचान बने. खासतौर पर, एक चॉकलेट का विज्ञापन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इसी विज्ञापन के दौरान बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक शुजित सरकार ने उन्हें देखा और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फिल्म 'यहां' 2005 के लिए ऑफर दिया.

मिनिषा की फिल्में 
मिनिषा ने फिल्मों में अपनी शुरुआत सपोर्टिंग रोल से की, लेकिन जल्दी ही वह लीड एक्ट्रेस बन गईं. उन्होंने 'हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड', 'बचना ए हसीनो', 'किडनैप', 'वेल डन अब्बा', 'हम-तुम शबाना' और 'भेजा फ्राई-2' जैसी फिल्मों में काम किया. उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म 'बचना ए हसीनो' रही, जिसे यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था. इसके अलावा श्याम बेनेगल की फिल्म 'वेल डन अब्बा' में उनका किरदार भी खूब सराहा गया. मिनिषा केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहीं. उन्होंने टीवी पर भी कदम रखा और 'बिग बॉस 8' में हिस्सा लिया. इसके अलावा, वे थिएटर में भी सक्रिय रही हैं और पर्दे पर अपनी कला दिखाती रही हैं.

