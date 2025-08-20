41 साल की हसीना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जल्द बनने वाली है दूसरे बच्चे की मां, वीडियो इंटरनेट पर वायरल
41 साल की हसीना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, जल्द बनने वाली है दूसरे बच्चे की मां, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Gauahar Khan Flaunts Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल गौहर खान इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं. हाल ही में हसीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 20, 2025, 12:02 AM IST
गौहर खान
गौहर खान

Gauahar Khan Flaunts Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल गौहर खान किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. इन दिनों हसीना अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गौहर खान अपने पति जैद के साथ एक इवेंट में नजर आ रही हैं. इस दौरान हसीना ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. एक्ट्रेस ने बेबी बंप के साथ पैपराजी को क्यूट पोज दिए. इस इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने एक खूबसूरत येलो ड्रेस पहनी थी. 

हसीना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप 
इस दौरान वीडियो में आप देखेंगे कि गौहर खान के पति जैद उनके माथे पर किस करते है और हसीना के चेहरे पर क्यूट स्माइल देखने को मिलती है. वायरल हो रहे वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे है और इंटरनेट पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि एक्ट्रेस पीले रंग की ढीली-ढाली ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा हैं. उनका यह लुक बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश लग रहा है.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पति ने माथे पर की किस 
गौहर खान के चेहरे पर उनकी प्रेग्नेंसी की खुशी साफ नजर आ रही है. हसीना के स्टाइल को देख फैंस जमकर एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि इवेंट के दौरान गौहर खान के पति जैद दरबार ने अपनी पत्नी के माथे पर प्यारी सी किस भी दी. इस मूवमेंट को देख फैंस काफी खुश हो रहे हैं. 

साल 2020 में की थी शादी 
बता दें कि गौहर खान ने जैद दरबार से साल 2020 में शादी की थी. शादी के तीन साल बाद कपल ने साल 2023 में एक बेटे का स्वागत किया था. अब कपल जल्द ही दूसरे बेटे का स्वागत करने वाले है. हसीना ने कई फिल्मों में जबरदस्त डांस किया हैं. एक्ट्रेस के डांस के वीडियो को देख फैंस काफी खुश हो जाते है और उन्हें देखते-देखते थिरकने लग जाते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Gouhar Khan

