Advertisement
trendingNow13111606
Hindi Newsबॉलीवुडराजकुमार राव ने बढ़ाया 9-10 किलो वजन, एक्टर की हालत को देख फैंस हैरान, बोले- 2 पिज्जा और बहुत सारी मिठाइयां खाके....

राजकुमार राव ने बढ़ाया 9-10 किलो वजन, एक्टर की हालत को देख फैंस हैरान, बोले- '2 पिज्जा और बहुत सारी मिठाइयां खाके....'

Rajkummar Rao New Look:​ बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. वीडियो में एक्टर की हालत काफी चौंकाने वाली है. उनके झड़े हुए बाल और बढ़ा हुआ वजन दिख रहा था, जिसमें उनका लुक काफी अलग लग रहा था. इस पर अब एक्टर ने चुप्पी तोड़ी और फैंस को सच्चाई बताई. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 16, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजकुमार राव वायरल वीडियो
राजकुमार राव वायरल वीडियो

Rajkummar Rao Viral Video: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव हाल ही में मुंबई में 'बोलती खिड़कियां' शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इवेंट में शामिल हुए. इस इवेंट से एक्टर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनका नया लुक दिख रहा है. एक्टर की सेहत को देख फैंस काफी परेशान हो गए. वीडियो में राजकुमार राव के बालों और ओवरऑल लुक में काफी बदलाव देखने को मिला. इस दौरान राजकुमार सिंपल ब्लैक शर्ट, डिस्ट्रेस्ड जींस और चश्मे लगाए दिखे थे. अब उनके लुक ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. 

एक्टर के लुक पर फैंस ने जताई चिंता
फैंस ने एक्टर के बड़े वजह और कम बालों को देखकर काफी चिंता जताई. फैंस ने एक्टर को देखने के बाद अंदाजा लगाया कि वो किसी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं. जिसके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था. वायरल वीडियो में इंटरनेट पर बहस छेड़ दी, जिसके बाद अब एक्टर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. 

इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट
एक्टर राजकुमार राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के कारणों के बारे में एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट में ऐसे रोल शामिल हैं, जिनमें असली फिजिकल बदलाव की जरूरत थी और वह इन बदलावों को प्रोस्थेटिक्स के बजाय नैचुरली पाना पसंद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मेरा होना मेरी कला....'
राजकुमार ने पोस्ट में लिखा 'मेरा होना मेरी कला के जरिए है. अभी-अभी अपनी अगली बायोपिक #NIKAM की शूटिंग खत्म की है और हां, इसके लिए मुझे फिजिकली बदलना पड़ा, जो मुझे करना पसंद है. मैं प्रोस्थेटिक में विश्वास नहीं करता, जब तक मैं अपनी मेहनत से वह लुक पा सकता हूं जो मैंने Nikam में हासिल किया है, चाहे वह वजन बढ़ाना हो या बूढ़ा दिखना हो या फिर अपने बाल पतले करना हो, जिसके मेरे हेयर स्टाइलिस्ट बहुत खिलाफ थे, लेकिन सबने मुझसे कहा कि BOSE के लिए भी आधा गंजा मत होना और इतना वजन मत बढ़ाना या TRAPPED के लिए खाना बंद मत करना और इतना वजन कम मत करना या SRIKANTH के दौरान जब कैमरा नहीं चल रहा हो, तब भी एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह व्यवहार मत करना.

'मुझे लगभग 10 किलो वजन....'
एक्टर ने आगे लिखा 'निकम के लिए मुझे लगभग 9-10 kg वजन बढ़ाना पड़ा और मैं 2 पिज्जा और बहुत सारी मिठाइयां और मेरे पसंदीदा आलू पराठे, बिरयानी खा रहा था और रोल के हिसाब से दिखने के लिए कुछ भी ग्लैमरस नहीं इस्तेमाल कर रहा था. उम्मीद है जब आप जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म में सारी मेहनत दिखेगी. अब यह बदलाव का दौर है और इन एक्स्ट्रा kgs को कम करने और गांगुली मोड में आने के लिए तैयार होने का समय है. हमारे अपने दादा. अपने काम के जरिए आपको जोड़ने, आपका मनोरंजन करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करेंगे. बहुत सारा प्यार.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rajkummar Rao

Trending news

आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज