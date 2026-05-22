हनुमान भक्त हैं 41 साल के राम चरण, बनना चाहते हैं सबसे बड़ा एंटरटेनर, बोले- ‘कभी राजनीति में नहीं आऊंगा...’

Ram Charan Interview: ग्लोबल स्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘पेद्दी’ को लेकर चर्चा में हैं, जो 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिलीज से पहले राम चरण ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी, डिसिप्लिन, स्प्रिचुएलिटी और राजनीति पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि स्टारडम से ज्यादा उनके लिए अच्छा काम करना जरूरी है. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पिता चिरंजीवी और परिवार के सपोर्ट का भी जिक्र किया. राम चरण ने कहा कि वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं.

41 साल के राम चरण ने बताया कि वे हर साल दो बार 41 दिनों की अयप्पा दीक्षा लेते हैं. इस दौरान वे नंगे पैर चलते हैं और काले कपड़े पहनते हैं. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धर्म से जुड़ी चीज नहीं, बल्कि जिंदगी को डिसिप्लिन में रखने का तरीका है. उनके मुताबिक इससे शरीर और दिमाग दोनों बैलेंस रहते हैं. राम चरण ने कहा कि हर किसी को जिंदगी में कभी न कभी ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए. उन्होंने माना कि इसी वजह से उन्हें पूरे साल पॉजिटिव एनर्जी और फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है.

हनुमान जी को मानते हैं सबसे करीब

जब उनसे भगवान हनुमान को लेकर सवाल पूछा गया तो राम चरण ने बेहद इमोशनल अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘मेरे नाम में ही हनुमान है. मेरे लिए हनुमान जी भाई, दोस्त और पिता जैसे हैं’. वहीं, पत्नी उपासना कोनिडेला के उन्हें बेहद डिसिप्लि बताए जाने पर राम चरण ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनका भी मन करता है देर तक सोने और फिल्में देखने का. उन्होंने कहा कि छोले भटूरे और बिरयानी खाने का भी खूब मन करता है, लेकिन फिटनेस की वजह से खुद को रोकना पड़ता है और ये सब नहीं कर पाते.

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पिता चिरंजीवी हमेशा करते हैं मोटिवेट

राम चरण ने बताया कि उनके पिता चिरंजीवी उन्हें बहुत कम सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर कलाकार का अपना अलग सफर होता है. हालांकि, जब उन्हें कोई काम बहुत पसंद आता है तो वो खुलकर तारीफ जरूर करते हैं. राम चरण ने कहा कि उनके पिता हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं. उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए बनाई गई उनकी फिट बॉडी को देखकर चिरंजीवी ने कहा था, ‘इसे सिर्फ फिल्म तक मत रखो, हमेशा ऐसे ही फिट रहो’. राम चरण ने कहा कि पिता की यही बातें उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं.

लीगेसी और स्टारडम को लेकर क्या बोले राम चरण

फिल्मी परिवार से आने के बावजूद राम चरण ने कहा कि उन्होंने कभी पिता की लीगेसी का दबाव महसूस नहीं किया. उनके मुताबिक वे बचपन से इसी माहौल में बड़े हुए हैं, इसलिए ये सब उनके लिए नॉर्मल है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं, स्टारडम उन्हें आगे बढ़ाने वाली चीज नहीं है. राम चरण ने अपनी फिल्मों ‘मगधीरा’ और ‘रंगस्थलम’ को अपने करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया. उन्होंने कहा कि इन फिल्मों ने उन्हें असली अभिनेता बनाया. आज भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.

राजनीति से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं

राजनीति में आने के सवाल पर राम चरण ने साफ कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके पिता चिरंजीवी और अंकल पवन कल्याण राजनीति में रहे हैं, लेकिन वे खुद सिर्फ एंटरटेनमेंट की दुनिया में ही आगे बढ़ना चाहते हैं. राम चरण ने कहा कि दो अलग-अलग जिम्मेदारियां एक साथ संभालना आसान नहीं होता. बता दें, फिल्म ‘पेद्दी’ का निर्देशन बुच्ची बाबू ने किया है और इसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है. फिल्म में जान्हवी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म 4 जून को रिलीज होगी.