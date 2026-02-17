सिद्धार्थ मल्होत्रा पर टूटा दुखों का पहाड़, इस खास शख्स ने दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबा परिवार

Sidharth Malhotra Father Sunil Malhotra Passes Away: बॉलीवुड की दुनिया से एक और बुरी खबर सामने आ रही हैं. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर के पिता का 14 फरवरी दिन शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया था. इस दुखद खबर के बाद एक्टर सिद्धार्थ और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी तुरंत दिल्ली पहुंचे. अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद अब दोनों परिवार साथ में वहीं मौजूद हैं.

हो चुका है अंतिम संस्कार

परिवार के एक करीबी सोर्स ने बताया कि अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन कपल दिल्ली में परिवार के साथ समय बिताएंगे. सुनील मल्होत्रा ​​के निधन से सिद्धार्थ पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि उनका अपने पिता के साथ बहुत करीबी रिश्ता था. एक्टर ने अक्सर उनके लिए अपनी तारीफ के बारे में बात की है, एक बार उन्हें अपना 'पसंदीदा हीरो' और अपनी जिंदगी में लगातार प्रेरणा का सोर्स कहा था. सिद्धार्थ ने पर्सनल नुकसान के बारे में ज्यादातर प्राइवेसी बनाए रखी है और पब्लिक की नजरों से दूर रहकर दुख मनाने का फैसला किया है.

मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे सुनील मल्होत्रा

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा पहले मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे. वह सिद्धार्थ की परवरिश और करियर के सफर में एक अहम रोल निभाते थे. उनका जाना एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल नुकसान है, जिन्होंने अक्सर अपने माता-पिता को क्रेडिट दिया है कि उन्होंने शोहरत के बावजूद उन्हें जमीन से जोड़े रखा.

पिता को लेकर एक्टर ने जताई थी चिंता

वहीं बीते साल सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने पिता की सेहत को लेकर एक इंटरव्यू में चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी-कभी अफसोस होता है कि वह काम के कारण मुंबई में रहते हैं और उनकी मां दिल्ली में अकेले रहकर पिता की देखभाल करती हैं. एक्टर ने बताया था कि उनके पिता लंबे समय से ठीक नहीं है. कई बार डर या गुस्से की वजह से मैं अपनी मां पर थोड़ सख्त हो जाता था, क्योंकि वही उनकी दवाइयों और देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. पापा खुद ठीक हालत में नहीं थे.