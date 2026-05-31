‘जब सब कुछ था, तब चुनी जनता की सेवा...’ राम चरण की इस बात ने जीता फैंस का दिल, जमकर की तमिलनाडु के CM विजय की तारीफ

Ram Charan Praises Tamil Nadu CM Vijay: साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसी बीच फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में राम चरण ने अपनी आने वाली फिल्म के साथ-साथ तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय को लेकर भी खुलकर बात की. उनका बयान खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, थलापति विजय के फैंस भी राम चरण के इस बयान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

उन्होंने विजय की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि राजनीति में उनका कदम रखना और जनता की सेवा के लिए खुद को समर्पित करना इंस्पायरिंग है. इवेंट के दौरान राम चरण ने विजय को उनकी बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय जोसेफ विजय जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं. उन्होंने अपने शानदार फिल्मी करियर और स्टारडम को पीछे छोड़कर जनता की सेवा का रास्ता चुना है. ये फैसला आसान नहीं होता. एक फिल्म कलाकार होने के नाते मुझे उन पर गर्व महसूस होता है’.

तमिलनाडु की जनता का भी किया धन्यवाद

राम चरण ने सिर्फ विजय की जीत की तारीफ नहीं की, बल्कि तमिलनाडु की जनता का भी दिल से आभार जताया. उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस विश्वास, प्यार और उम्मीद के साथ विजय का सपोर्च किया, वो असल में सराहनीय है. राम चरण के मुताबिक, ये सक्सेस केवल एक नेता की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की जीत भी है, जिन्होंने बेहतर भविष्य और बदलाव की उम्मीद के साथ अपना सपोर्ट दिया. उनके इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस लगातार उनकी और उनकी बातों का जमकर सपोर्ट कर रहे हैं.

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अभिनय छोड़ राजनीति में आए विजय

थलापति विजय ने दिसंबर 2025 में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने का फैसला किया था. उस वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि अब उनका पूरा फोकस राजनीति और जनता की सेवा पर रहेगा. इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी TVK के बैनर तले लोगों के बीच एक्टिव तौर से काम करना शुरू किया. जनसभाओं, पदयात्राओं और जनता से लगातार संवाद के जरिए उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई. लोगों का भरोसा और सपोर्ट लगातार बढ़ता गया, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला.

10 मई को ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ

भारी जनसमर्थन के दम पर विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे. इसके बाद जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने 10 मई, 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनकी जीत को राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रिय रहने के बाद उन्होंने राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली. उनकी इस अचीवमेंट पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने खुशी जताई है और उन्हें नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं. तब से लकर अब तक हर कोई उनकी ही बाते कर रहा है.

‘पेड्डी’ को लेकर दिखा जबरदस्त बज

वहीं, राम चरण की तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ की बात कर रहे हैं, वो इन दिनों खूब चर्चा में है. ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में राम चरण के साथ बोमन ईरानी, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और बुची बाबू जैसे शानदार कलाकार साथ नजर आएंगे. मेकर्स ने रिलीज से एक दिन पहले यानी 3 जून को इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का फैसला किया है. फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया, जिसके बाद ‘पेड्डी’ को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई. अब फैंस बड़े पर्दे पर इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.