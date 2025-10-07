6 साल पहले आई वो फिल्म जिसने रातोंरात बदल दी थी आयुष्मान खुराना की किस्मत, आज है दमदार सितारों में से एक

Ayushmann Khurrana on Article 15 Film: आयुष्मान खुराना हाल ही में 'फिक्की फ्रेम्स 2025' के कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां एक चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म 'आर्टिकल 15' के लिए वह अनुभव सिन्हा की पहली पसंद नहीं थे. एक्टर ने कहा कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

बड़े लोगों को न कहना आसान नहीं

एक्टर बनने से पहले आयुष्मान खुराना पत्रकारिता, रेडियो और टीवी की दुनिया में हाथ आजमाया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके करियर में ऐसा कोई पल आया, जब हां या न कहने पर उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई, तो उन्होंने कहा- 'मेरा मानना है कि एक पत्रकार के रूप में ये छोटे-छोटे कदम सफलता की ओर ले जाते हैं. मैंने रेडियो, टेलीविजन, थिएटर और पत्रकारिता को एक साथ संभाला. न कहना सबसे बड़ी चुनौती होती है, खासकर करियर की शुरुआत में. जब आप युवा हैं और अभी-अभी अपने सफर की शुरुआत की है, तब बड़े लोगों को न कहना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है. आपको अपने विश्वास, अपनी अंतरात्मा और अपनी समझ पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.'

इस फिल्म ने बदला सब कुछ

आयुष्मान ने कहा-'मुझे लगता है कि फिल्म 'आर्टिकल 15' के लिए हां कहने से सब कुछ बदल गया.क्योंकि मैं बहुत ही हल्की-फुल्की सामाजिक कॉमेडी के लिए जाना जाता था और 'आर्टिकल 15' जातिवाद पर आधारित एक बहुत ही गंभीर फिल्म थी और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस किया, जो एक असामान्य बात थी. अनुभव सिन्हा के पास इसकी स्क्रिप्ट थी और उन्होंने इसमें मेरे बारे में कभी नहीं सोचा था. मैंने सचमुच उनसे यह फिल्म चुरा ली, यह कहते हुए कि मैं इसी तरह की फिल्म करना चाहता हूं. और, 'आर्टिकल 15' ने मुझे एक कलाकार के रूप में बहुत सम्मान दिया.

मुंबई में हो रहा इवेंट

'फिक्की फ्रेम्स' का 25वां संस्करण 7-8 अक्टूबर तक मुंबई में हो रहा है. इसमें एकता कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, हंसल मेहता, शूजित सरकार, प्रतीक गांधी, हुमा कुरैशी, कोंकणा सेन शर्मा, दिव्या दत्ता और किरण राव जैसी मशहूर हस्तियां शामिल होंगी.