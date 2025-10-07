Advertisement
trendingNow12952084
Hindi Newsबॉलीवुड

6 साल पहले आई वो फिल्म जिसने रातोंरात बदल दी थी आयुष्मान खुराना की किस्मत, आज है दमदार सितारों में से एक

Ayushmann Khurrana हाल ही में एक मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान एक्टर ने अपने करियर को लेकर बात की. साथ ही कहा कि एक फिल्म ऐसी है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी. लेकिन, मैं उस मूवी के लिए पहली पसंद नहीं था.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयुष्मान खुराना
आयुष्मान खुराना

Ayushmann Khurrana on Article 15 Film: आयुष्मान खुराना हाल ही में 'फिक्की फ्रेम्स 2025' के कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां एक चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म 'आर्टिकल 15' के लिए वह अनुभव सिन्हा की पहली पसंद नहीं थे. एक्टर ने कहा कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

बड़े लोगों को न कहना आसान नहीं 

एक्टर बनने से पहले आयुष्मान खुराना पत्रकारिता, रेडियो और टीवी की दुनिया में हाथ आजमाया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके करियर में ऐसा कोई पल आया, जब हां या न कहने पर उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई, तो उन्होंने कहा- 'मेरा मानना है कि एक पत्रकार के रूप में ये छोटे-छोटे कदम सफलता की ओर ले जाते हैं. मैंने रेडियो, टेलीविजन, थिएटर और पत्रकारिता को एक साथ संभाला. न कहना सबसे बड़ी चुनौती होती है, खासकर करियर की शुरुआत में. जब आप युवा हैं और अभी-अभी अपने सफर की शुरुआत की है, तब बड़े लोगों को न कहना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है. आपको अपने विश्वास, अपनी अंतरात्मा और अपनी समझ पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

इस फिल्म ने बदला सब कुछ

आयुष्मान ने कहा-'मुझे लगता है कि फिल्म 'आर्टिकल 15' के लिए हां कहने से सब कुछ बदल गया.क्योंकि मैं बहुत ही हल्की-फुल्की सामाजिक कॉमेडी के लिए जाना जाता था और 'आर्टिकल 15' जातिवाद पर आधारित एक बहुत ही गंभीर फिल्म थी और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस किया, जो एक असामान्य बात थी. अनुभव सिन्हा के पास इसकी स्क्रिप्ट थी और उन्होंने इसमें मेरे बारे में कभी नहीं सोचा था. मैंने सचमुच उनसे यह फिल्म चुरा ली, यह कहते हुए कि मैं इसी तरह की फिल्म करना चाहता हूं. और, 'आर्टिकल 15' ने मुझे एक कलाकार के रूप में बहुत सम्मान दिया.

 

 

मुंबई में हो रहा इवेंट
'फिक्की फ्रेम्स' का 25वां संस्करण 7-8 अक्टूबर तक मुंबई में हो रहा है. इसमें एकता कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, हंसल मेहता, शूजित सरकार, प्रतीक गांधी, हुमा कुरैशी, कोंकणा सेन शर्मा, दिव्या दत्ता और किरण राव जैसी मशहूर हस्तियां शामिल होंगी.  

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Ayushmann Khurrana

Trending news

हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'