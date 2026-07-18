एक-दूजे के हुए जेनिफर विंगेट-विलियम इस्माइल, तलाक के 12 साल बाद एक्ट्रेस ने रचाई दूसरी शादी, वायरल हुआ Liplock वीडियो

Jennifer Winget Marriage Video: टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक जेनिफर विंगेट इन काफी दिनों से अपनी शादी की तैयारियों को लेकर चर्चाओं में बनी हुई थीं. एक्ट्रेस ने कुछ भी ऑफिशियल तौर पर अपनी शादी को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि वो और विलियम इस्माइल एक-दूजे के हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस ने लंदन में एक इंटिमेट सेरेमनी में शादी की है.
इस ड्रीमी वीडियो को शेयर करते हुए जेनिफर ने एक बहुत प्यारा दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, ".. and finally our stars aligned!'(यानी आखिरकार हमारी किस्मत के सितारे मिल ही गए). सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस नए कपल को बधाई दे रहा है.
जेनिफर विंगेट द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में उनकी शादी की खूबसूरत झलकियां देखने को मिल रही हैं. वीडियो की शुरुआत दोनों के हाथों में हाथ थामे हुए एक क्लोज-अप शॉट से होती है, जिसमें जेनिफर की शादी की रिंग साफ नजर आ रही है. इसके बाद वीडियो में एक भव्य चर्च का नजारा दिखाई देता है, जहां शादी की रस्में निभाई जा रही हैं.
जेनिफर विंगेट का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. फैन्स उनके नए सफर के लिए एक्साइटेड हैं. फैन्स जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी टीवी क्वीन किसके साथ शादी करने जा रही हैं. जेनिफर के होने वाले हसबैंड विलियम इश्माएल सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन हैं. वो सिंगापुर में रहते हैं. दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू हुई. अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. ना ही जेनिफर ने शादी पर कुछ कहा है.
2012 में जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर संग शादी रचाई थी, लेकिन दो साल के अंदर ही इनका तलाक हो गया. कहा जाता है कि शादी में करण ने जेनिफर को चीट किया था. अलोन की शूटिंग के समय वो बिपाशा बसु के करीब आ गए थे. इसके बाद उन्हें बिपाशा के साथ आउटिंग पर देखा गया. जेनिफर ने कभी तलाक का ठीकरा करण पर नहीं फोड़ा. उन्होंने हमेशा निजी जिंदगी पर चुप्पी बनाए रखी.
पिछले कुछ सालों में जेनिफर ने टीवी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट शोज दिए हैं. उन्होंने ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘सरस्वतीचन्द्र’, ‘बेहद’, ‘बेपनाह’ और ‘दिल मिल गए’ जैसे बड़े सीरियल्स में लीड रोल्स प्ले किए हैं. इन सभी शोज में उनके किरदारों को लोगों ने खूब पसंद किया. खासकर सीरियल ‘बेहद’ में उनके निभाए गए माया मेहरोत्रा के ग्रे शेड किरदार ने हर किसी को हैरान कर दिया था. इस रोल के लिए उन्हें लोगों और क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली थीं.