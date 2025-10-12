दीपिका पादुकोण के 8 घंटे के डिमांड के बहस में उतरीं साउथ की ये एक्ट्रेस, कहा- आपको एडजस्ट करना होगा

दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री प्रियामणि ने हाल ही में दीपिका पादुकोण के फिल्म सेट पर 8 घंटे काम करने के बयान पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि सभी को फ्लेक्सिबल होना और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना जरूरी है. प्रियामणि जल्द ही मनोज बाजपेयी के साथ लोकप्रिय सीरीज 'फैमिली मैन सीजन 3' की शूटिंग शुरू करने वाली हैं, जिसे राज और डीके ने बनाया है. प्रियामणि ने दीपिका पादुकोण के बयान पर बात करते हुए कहा, "यह हर किसी पर निर्भर करता है. कई बार हमें ढलना पड़ता है और यह ठीक है. इसके लिए जगह बनानी चाहिए."

'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' से बाहर हुईं दीपिका

बता दें कि दीपिका पादुकोण की फिल्म 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' से बाहर होने की खबर ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है. ऐसा माना जा रहा है कि मां बनने के बाद उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट में काम करने का फैसला लिया, जो इन प्रोजेक्ट्स से दूरी का कारण बना.

हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि वे बॉलीवुड में बेहतर काम-जीवन संतुलन चाहती हैं. दीपिका पादुकोण ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मेरी मांग गलत है. सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस व्यवस्था में काम किया हो. मैं इसे एक स्टार के नजरिए से कह रही हूं."

उन्होंने आगे जोड़ा कि हर किसी की काम करने की शैली अलग होती है और अगर कोई एक-दूसरे की जरूरतों को नहीं समझता, तो साथ काम करने की जरूरत नहीं है.

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने के बयान पर दी प्रतिक्रिया

इससे पहले दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में कहा था, "मुझे पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने में कोई दिक्कत नहीं. अगर मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है, तो मैं चुप नहीं रहती, भले ही मुझे आलोचना सहनी पड़े. एक महिला होने के नाते अगर मैं ऐसा कहती हूं, तो यह मुद्दा बन जाता है. लेकिन कई पुरुष सुपरस्टार सालों से 8 घंटे काम करते हैं और यह कभी चर्चा में नहीं आया."

दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में समान व्यवस्था बनाई जाए.