'सिर्फ पछतावा होगा', अंकिता लोखंडे ने पिता को याद कर हुईं इमोशनल; फोटो शेयर कर लिखा पोस्ट

Ankita Lokhande Emotional Note: अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर पिता शशिकांत लोखंडे को याद कर भावुक पोस्ट लिखी. उन्होंने पिता के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की और बताया कि पेरेंटस से प्यार करिए. नहीं, तो बाद में पछतावा होगा.
Trending Photos
छोटे पर्दे की लोकप्रिय अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने पिता को याद करते हुए कहा है कि वह अपनी हर सांस में उन्हें याद करती हैं. अंकिता के पिता शशिकांत लोखंडे का निधन लंबी बीमारी के बाद 2023 में हो गया था. अंकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने पिता के साथ की एक पुरानी तस्वीर साझा की है. तस्वीर में अभिनेत्री अपने पिता के साथ हैं. अंकिता ने कैप्शन में लिखा, "मैं हर सांस में आपको याद करती हूं."
उन्होंने आगे लिखा, "जब आपके माता-पिता आपके साथ हों तो उनसे प्यार करें, वरना मेरा यकीन मानिए, बाद में आपको सिर्फ पछतावा होगा." वर्क फ्रंट पर, अंकिता और उनके पति विक्की जैन अभी 'लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड' के नए संस्करण में नजर आ रहे हैं, जिसमें अर्जुन बिजलानी, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, निया शर्मा, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल जैसे कलाकार हैं.
अंकिता ने पवित्र रिश्ता में अर्चना मानव देशमुख के रोल से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी इस शो का हिस्सा थे. यह शो तमिल टेलीविजन सीरीज थिरुमथी सेल्वम का रूपांतरण था. इसके बाद वह झलक दिखला जा 4 और कॉमेडी सर्कस में दिखीं. उन्होंने एक थी नायिका के दो एपिसोड में भी किया.
41 साल की अभिनेत्री ने 2018 में कंगना रनौत स्टारर 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' से फिल्मों में डेब्यू किया. यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर आधारित थी. अंकिता ने 2020 में साजिद नाडियाडवाला की एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 3 में भी काम किया था. यह बागी का तीसरा पार्ट था. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख ने भी काम किया था.
2020 में, सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद, उनका शो 'पवित्र रिश्ता' दोबारा दिखाया गया. सितंबर 2021 से 'पवित्र रिश्ता – इट्स नेवर टू लेट' नाम की एक सीरीज शुरू हुई, जिसमें अंकिता लोखंडे ने अर्चना और शहीर शेख ने मानव का रोल निभाया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.