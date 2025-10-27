आखिर 'थामा' के बेताल कैसे बने आयुष्मान खुराना? खुद कर दिया खुलासा

Thamma on Ayushmann Khurrana: आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘थामा’ को रिलीज हुए कई दिन हो गए हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है. इस फिल्म की सक्सेस के बारे में एक्टर ने बात की. जब उनसे पूछा गया कि फिल्म का चुनाव करते समय क्या सोचते हैं, तो आयुष्मान से ऐसा जवाब दिया कि वो वायरल हो रहा है.

मेरा सक्सेस रेट इंडस्ट्री में अच्छा

आयुष्मान ने कहा- 'ये दो चीजों का मिश्रण है. मैं अपने काम को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हूं और क्वालिटी फिल्मों में लगातार रहना चाहता हूं. मुझे खुशी है कि हिट फिल्मों के मामले में मेरा सक्सेस रेट इंडस्ट्री में सबसे अच्छे सितारों में से एक है. साथ ही एक एक्टर के तौर पर मैं परंपरावादी भी हूं. ये एक बारीक लाइन है, प्योर आर्टिस्ट बने रहते हुए कमर्शियल माइंडसेट रखना, और इस पर चलना बहुत मजेदार है.'

लीक से हटकर फिल्में करना पसंद

उन्होंने कहा- 'मुझे ऐसी फिल्में करना पसंद है जो अनोखी हों, किसी चर्चा को बढ़ावा दें, और साथ ही लीक से हटकर भी हों. इसलिए मैं जोखिम उठाने वाला व्यक्ति हूं. एक कलाकार के तौर पर मुझे बस मजा आता है और मैं हमेशा से ऐसा ही बनना चाहता था. इससे पहले आयुष्मान खुराना ने कहा था कि उन्हें लगता है कि यह रोल उनके लिए ही बना था. मुझे सचमुच लगता है कि 'थामा' मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि मैंने कई यथार्थवादी किरदार निभाए हैं, कुछ खामियों वाले किरदार भी निभाए हैं, और इसलिए यह बदलाव और भी मजेदार है.

एक्शन में माहिर

टलोगों ने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है जो अल्फा है, जो शक्तिशाली है, या एक्शन में माहिर है.' ‘थामा’को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. मैडॉक फिल्म्स की यह फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. फिल्म में आयुष्मान खुराना पत्रकार की भूमिका में हैं, जो बेतालों की दुनिया में अनजाने में पहुंच जाते हैं. इसमें रश्मिका मंदाना ने एक बेताल का रोल प्ले किया है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के रोल में हैं. इस फिल्म में वरुण धवन का कैमियो भी है. इसमें वह अपनी फिल्म 'भेड़िया' के रोल में दिखाई दे रहे हैं.