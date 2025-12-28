बॉलीवुड का वो हीरो, जिसने 12 साल में की 16 फिल्में, जिनमें ये 4 कमा चुकी हैं 262 करोड़, आज भी OTT पर करती हैं राज

इनका नाम हिंदी सिनेमाजगत के उन सितारों में आता है जो कॉमेडी, रोमांस और एक्शन-ड्रामा जैसे सारे जॉनर में काम कर चुके हैं. 29 दिसंबर को इस सितारे का बर्थडे है. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
Pulkit Samrat Top 5 Films: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की. उनमें से एक नाम इस 41 साल के सितारे का है. इन्होंने फिल्मों में 12 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी. फिल्म का नाम बिट्टू बॉस था. इनका नाम हिंदी सिनेमाजगत के उन सितारों में आता है जो कॉमेडी, रोमांस और एक्शन-ड्रामा जैसे सारे जॉनर में काम कर चुके हैं. 29 दिसंबर को इस सितारे का बर्थडे है. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
'फुकरे'
ये सितारा कोई और नहीं पुलकित सम्राट हैं. 'फुकरे' में हनी के किरदार में पुलकित सम्राट की परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार कॉमिक किरदारों में गिनी जाती है. कॉमेडी के अलावा किरदार का स्वैग, इमोशनल टच सबकुछ उनके फैंस को पसंद आया. यही वजह है कि फुकरे फ्रैंचाइजी आज भी दर्शकों के बीच उतनी पॉपुलर है.इसका कलेक्शन 53 करोड़ था.
'सनम रे'
'सनम रे'में पुलकित ने एक ऐसे रोल को निभाया जो लोगों के दिलों में बस गया. इसमें प्यार,तकरार और तड़प सब कुछ दिखाया गया. इस फिल्म में ना केवल पुलकित के किरदार को प्यार मिला, बल्कि इस मूवी का टाइटल ट्रैक सनम रे गाना भी हिट हुआ था. इसका कलेक्शन 31.46 करोड़ था.
'तैश'
'तैश' फिल्म पुलकित के करियर में एक अहम मोड़ साबित हुई. गुस्से, वफादारी और अधूरे दर्द से भरी इस दुनिया में उनकी एक्टिंग काफी सराही गई.
पागलपंती
2019 में आई पागलपंती फिल्म ने लोगों को हंसा-हंसाकर इतना लोटपोट कर दिया कि फिल्म लोगों को अभी तक पसंद है. इस मूवी में पुलकित के अलावा अनिल कपूर, जॉन अब्राहम और सौरभ शु्क्ला सहित ऐसे सितारे थे जिन्होंने जमकर मस्ती की थी.इसका कलेक्शन 49.17 करोड़ था.
फुकरे 3
2023 में आई फुकरे 3 ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे. इस फिल्ल में पुलकित अपनी पुरानी टोली के साथ फन करते आए थे. जिसने लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया. इस फिल्म का कुल कलेक्शन 128.37 करोड़ था.
