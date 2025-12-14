Advertisement
trendingNow13040898
Hindi Newsबॉलीवुड41 साल पहले पर्दे पर दिखी थी दोस्ती की मिसाल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी कर दिया था कमाल

41 साल पहले पर्दे पर दिखी थी दोस्ती की मिसाल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी कर दिया था कमाल

अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'अंदर बाहर' को 41 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर अनिल कपूर ने अपने पुराने दिनों को याद किया है. अभिनेता ने फिल्म से जुड़ी पुरानी तस्वीरों को शेयर कर लिखा, "सेट पर और सेट के बाहर, हमारी दोस्ती धीरे-धीरे लेकिन पक्के तौर पर मजबूत होती गई.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

41 साल पहले पर्दे पर दिखी थी दोस्ती की मिसाल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी कर दिया था कमाल

80 से 90 के दशक की फिल्मों में रोमांस और एक्शन भरपूर तरीके से दिखाया जाता था, और स्क्रीन पर कुछ जोड़ियां कमाल कर देती थीं.पहले पर्दे पर सिर्फ रोमांटिक जोड़ियां ही अपना कमाल नहीं दिखाती थीं, बल्कि भाईचारे से ओतप्रोत कहानियां और स्टारकास्ट भी खूब पसंद की जाती थीं. ऐसी ही ब्रो-कोड को दिखाती जोड़ी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की थी, जिन्होंने पर्दे पर भाईचारे को दिखाकर पुरुषों के बीच की असली दोस्ती को उजागर किया था. आज अभिनेता की ऐसी ही फिल्म 'अंदर बाहर' को 41 साल पूरे हो चुके हैं.

फिल्म 'अंदर-बाहर' के 41 साल पूरे

अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'अंदर बाहर' को 41 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर अनिल कपूर ने अपने पुराने दिनों को याद किया है. अभिनेता ने फिल्म से जुड़ी पुरानी तस्वीरों को शेयर कर लिखा, "सेट पर और सेट के बाहर, हमारी दोस्ती धीरे-धीरे लेकिन पक्के तौर पर मजबूत होती गई. जो कभी एक हेल्दी मुकाबला था, वह धीरे-धीरे एक-दूसरे के लिए गहरे सम्मान और प्यार में बदल गया. 41 साल फिल्म 'अंदर बाहर' को पूरे हो गए हैं और यहां से मुझे एक ऐसी दोस्ती मिली, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा."

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 24 साल पहले आई वो रोमांटिक फैमिली मूवी..जिसमें भजन जैसा था टाइटल सॉन्ग, 6 बड़े स्टार की मूवी ने जीते 28 अवॉर्ड; मेकर्स ने अंधाधुंध छापे पैसे

फिल्म 'अंदर-बाहर' एक एक्शन-कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म थी. यह फिल्म हॉलीवुड की फिल्म से प्रेरित होकर बनाई गई थी, और फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिली थी. 

अनिल कपूर ने शेयर की पुरानी फोटोज

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई ही कर पाई थी क्योंकि रिलीज के समय ही फिल्म विवादों में फंस गई थी. रिलीज से पहले निर्देशक और निर्माताओं के बीच लीड रोल के अभिनेताओं की फीस को लेकर विवाद हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जैकी की फीस ज्यादा थी और अनिल कपूर की कम. फिल्म का निर्देशन राज सिप्पी ने किया था.

ये भी पढ़ें: 6 मिनट 53 सेकेंड का वो गाना...यूट्यूब पर मिले 91000000 व्यूज, जिससे मिली लता मंगेशकर की लाडली बहन को पहचान; आज भी रोज रोज सुनते हैं लोग

इस फिल्म के अलावा भी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने अपनी ब्रो-कोड वाली जोड़ी को कई फिल्मों में निभाया. फिल्म 'राम लखन', 'युद्ध','परिंदा' और 'कर्मा' में भी दोनों की गहरी दोस्ती देखने को मिली थी. इन सभी फिल्मों में 'राम-लखन' की जोड़ी ने कमाल कर दिया था. दोस्ती की मिसाल और गहरे रिश्ते के लिए फिल्म और गानों को खूब पसंद किया गया. आज भी पुरुषों में शानदार रिश्ते की मिसाल देने के लिए 'राम-लखन' की संज्ञा दी जाती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Anil Kapoor

Trending news

चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?