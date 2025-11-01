मोमबत्तियां बुझाते ही सिंगर ने क्रू मेंबर्स पर फेंका केक, नीचे से उठाकर खाने लगे लोग, VIDEO देख तिलमिलाए यूजर्स बोले- ‘बेहूदा...’

Katy Perry Slammed by Netizens: अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी ने हाल ही में अपना 41वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उनका ये सेलिब्रेशन कुछ खास अच्छी नहीं रहा. दरअसल, बर्थडे पार्टी के दौरान उनकी एक हरकत ने उनके फैंस को नाराज कर दिया, जिसके बाद अब उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और यूजर्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटी ने केक काटने के बाद पूरा केक कमरे में फेंक दिया.

इस दौरान उनके बॉयफ्रेंड और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी वहां मौजूद थे और ये नजारा देख रहे थे. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में कैटी अपनी ‘लाइफटाइम्स टूर’ के दौरान बैकस्टेज बर्थडे मना रही हैं. जैसे ही उन्होंने केक पर लगी मोमबत्तियां बुझाईं, उन्होंने पूरा केक उठाकर एक क्रू मेंबर की ओर फेंक दिया. हालांकि, वो क्रू मेंबर समय रहते झुक गया और केक फर्श पर गिर गया.

my mom was the one that baked this cake, she was so excited about the opportunity to make a cake for Katy Perry and spent so long on it, im genuinely confused and upset as to why she would do this Add Zee News as a Preferred Source pic.twitter.com/jEUptQPzsx — katherine jayne (@katherinejaayne) October 29, 2025

बर्थडे पर कैटी पेरी उठाकर फेंका केक

इसके बाद उनके डांसर्स ने नीचे गिरे केक को उठाकर खाना शुरू कर दिया. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने कैटी को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, ‘मेरी मां ने ये केक बनाया था. वो बहुत खुश थी कि उन्हें कैटी पेरी के लिए केक बनाने का मौका मिला. लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि उन्होंने ऐसा क्यों किया’. इस कमेंट के बाद कई लोगों ने कैटी के बर्ताव पर सवाल उठाए और इसे बेतुका बकवास बताया.

गुस्से से तिलमिलाए यूजर्स

दूसरे यूजर ने लिखा, ‘41 साल की उम्र में अगर किसी को अपने आसपास के लोगों की मेहनत की कद्र नहीं है तो ये शर्म की बात है. जिसने ये केक बनाया, उसकी मेहनत बेकार गई. कैटी पेरी को अब खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए’. वहीं एक और यूजर ने कहा, ‘कैटी पेरी का बर्ताव अब पहले से ज्यादा खराब होता जा रहा है. पहले उन्होंने डॉ. ल्यूक को अपनी टीम में लिया, अब ये हरकत. वाकई बहुत निराशाजनक है’.

A grown 41 year old woman not caring about the person who will clean up her mess & the person who put hard work into making that cake. She needs to touch grass. Katy Perry is getting more & more disgusting lately, as if recruiting Dr. Luke was not enough. pic.twitter.com/fWToapiG4M — Gerry Gaga (@gerrygaga28) October 29, 2025

Katy Perry’s team surprised her with a birthday cake and she straight up threw the whole thing at someone, wasting it all… this woman is actually pathetic pic.twitter.com/R6OnOKRg0s — Avid ( Fan Account ) (@new_avid) October 29, 2025

सिंगर की जमकर लगाई क्लास

तीसरे यूजर ने लिखा, ‘कैटी पेरी की टीम ने उन्हें सरप्राइज देने के लिए बर्थडे केक लाया था, लेकिन उन्होंने पूरा केक किसी पर फेंक दिया. इतना खाना बर्बाद करना और ऐसा बर्ताव करना बेहद शर्मनाक है’. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर ‘#KatyPerry’ ट्रेंड करने लगा और लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी. बहुत से फैंस का ये मानना है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी स्टार और आइकन हैं.

कैटी पेरी का ‘लाइफटाइम्स टूर’

बता दें, ‘लाइफटाइम्स टूर’ कैटी पेरी का पांचवां कॉन्सर्ट टूर है, जो उनके सातवें एल्बम ‘143’ (2024) पर आधारित है. ये टूर 23 अप्रैल 2025 को मेक्सिको सिटी के एरीना CDMX से शुरू हुआ था और 7 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद पार्क में खत्म होगा. कॉन्सर्ट की कहानी एक वीडियो गेम वर्ल्ड में सेट है, जहां कैटी एक ‘हाफ ह्यूमन-हाफ मशीन’ किरदार निभा रही हैं जो ‘मेनफ्रेम’ नाम के एआई से लड़ रही है.