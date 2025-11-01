Advertisement
मोमबत्तियां बुझाते ही सिंगर ने क्रू मेंबर्स पर फेंका केक, नीचे से उठाकर खाने लगे लोग, VIDEO देख तिलमिलाए यूजर्स बोले- ‘बेहूदा...’

Singer Slammed by Netizens: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद यूजर्स गुस्से से भर गए और सिंगर को जमकर खरी खोटी सुनाने लगे. दरअसल, ये वीडियो एक फेमस और टॉप सिंगर के बर्थडे का है, जब उन्होंने पूरा केक उठाकर क्रू मेंबर्स के ऊपर फेंक दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:40 AM IST
मोमबत्तियां बुझाते ही सिंगर ने क्रू मेंबर्स पर फेंका केक
मोमबत्तियां बुझाते ही सिंगर ने क्रू मेंबर्स पर फेंका केक

Katy Perry Slammed by Netizens: अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी ने हाल ही में अपना 41वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उनका ये सेलिब्रेशन कुछ खास अच्छी नहीं रहा. दरअसल, बर्थडे पार्टी के दौरान उनकी एक हरकत ने उनके फैंस को नाराज कर दिया, जिसके बाद अब उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और यूजर्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटी ने केक काटने के बाद पूरा केक कमरे में फेंक दिया. 

इस दौरान उनके बॉयफ्रेंड और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी वहां मौजूद थे और ये नजारा देख रहे थे. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में कैटी अपनी ‘लाइफटाइम्स टूर’ के दौरान बैकस्टेज बर्थडे मना रही हैं. जैसे ही उन्होंने केक पर लगी मोमबत्तियां बुझाईं, उन्होंने पूरा केक उठाकर एक क्रू मेंबर की ओर फेंक दिया. हालांकि, वो क्रू मेंबर समय रहते झुक गया और केक फर्श पर गिर गया. 

बर्थडे पर कैटी पेरी उठाकर फेंका केक

इसके बाद उनके डांसर्स ने नीचे गिरे केक को उठाकर खाना शुरू कर दिया. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने कैटी को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, ‘मेरी मां ने ये केक बनाया था. वो बहुत खुश थी कि उन्हें कैटी पेरी के लिए केक बनाने का मौका मिला. लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि उन्होंने ऐसा क्यों किया’. इस कमेंट के बाद कई लोगों ने कैटी के बर्ताव पर सवाल उठाए और इसे बेतुका बकवास बताया.

ऐश्वर्या राय के वो 5 आइकॉनिक किरदार... जिन्होंने उन्हें बनाया फैंस के दिलों की मल्लिका, आज भी बरकरार है वही बेमिसाल खूबसूरती

गुस्से से तिलमिलाए यूजर्स 

दूसरे यूजर ने लिखा, ‘41 साल की उम्र में अगर किसी को अपने आसपास के लोगों की मेहनत की कद्र नहीं है तो ये शर्म की बात है. जिसने ये केक बनाया, उसकी मेहनत बेकार गई. कैटी पेरी को अब खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए’. वहीं एक और यूजर ने कहा, ‘कैटी पेरी का बर्ताव अब पहले से ज्यादा खराब होता जा रहा है. पहले उन्होंने डॉ. ल्यूक को अपनी टीम में लिया, अब ये हरकत. वाकई बहुत निराशाजनक है’.

सिंगर की जमकर लगाई क्लास 

तीसरे यूजर ने लिखा, ‘कैटी पेरी की टीम ने उन्हें सरप्राइज देने के लिए बर्थडे केक लाया था, लेकिन उन्होंने पूरा केक किसी पर फेंक दिया. इतना खाना बर्बाद करना और ऐसा बर्ताव करना बेहद शर्मनाक है’. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर ‘#KatyPerry’ ट्रेंड करने लगा और लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी. बहुत से फैंस का ये मानना है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी स्टार और आइकन हैं. 

कैटी पेरी का ‘लाइफटाइम्स टूर’

बता दें, ‘लाइफटाइम्स टूर’ कैटी पेरी का पांचवां कॉन्सर्ट टूर है, जो उनके सातवें एल्बम ‘143’ (2024) पर आधारित है. ये टूर 23 अप्रैल 2025 को मेक्सिको सिटी के एरीना CDMX से शुरू हुआ था और 7 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद पार्क में खत्म होगा. कॉन्सर्ट की कहानी एक वीडियो गेम वर्ल्ड में सेट है, जहां कैटी एक ‘हाफ ह्यूमन-हाफ मशीन’ किरदार निभा रही हैं जो ‘मेनफ्रेम’ नाम के एआई से लड़ रही है.

