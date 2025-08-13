41 साल के वो फेमस सिंगर, जो करना चाहते हैं बॉलीवुड में काम, 13 साल पुराने इस सुपरहिट गाने ने रातों-रात दिलाई पहचान

Passenger Debut India Music Tour: इंग्लैंड के मशहूर सिंगर-सॉन्गराइटर पैसेंजर उर्फ माइक रोजेनबर्ग इस नवंबर भारत में अपने पहले म्यूजिक टूर पर आ रहे हैं. हालांकि, वे पहले भी कई बार टूरिस्ट के तौर पर भारत आ चुके हैं, लेकिन इस बार का टूर उनके लिए खास है. पैसेंजर अपने 'पैसेंजर इंडिया 2025' कॉन्सर्ट के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में परफॉर्म करेंगे. इस टूर को बुकमायशो लाइव ने प्रोड्यूस और प्रमोट किया है, जिसके लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

हाल ही में अपने इंडिया दौरे को लेकर पैसेंजर ने बात करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार केरल का दौरा किया है और वहां का एक्सपीरियंस उनके लिए बेहद खास रहा है. इस बार वे भारत के बाकी हिस्सों को भी देखने, जिसके लिए वे काफी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि वे यहां सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय माहौल और लोगों के प्यार को महसूस करने के लिए भी आ रहे हैं. उनके मुताबिक भारत की अलग-लअग संस्कृति और म्यूजिक की अलग ही पहचान है.

म्यूजिक इंडी फोक स्टाइल सिंगर

उनका कहना है कि वे इस माहौल को करीब से समझना चाहते हैं. यूके से बातचीत के दौरान पैसेंजर ने माना कि उन्हें सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारतीय फैंस का प्यार महसूस होता है. वे कहते हैं कि उनका म्यूजिक इंडी फोक स्टाइल का है और भारतीय फैंस इस तरह के गानों से जुड़ाव महसूस करते हैं. पैसेंजर चाहते हैं कि उनके शो भारत में दर्शकों के लिए एक यादगार एक्सपीरिंयस बन जाए. वे अपने कॉन्सर्ट्स को इंटरएक्टिव बनाना चाहते हैं.

बड़े पर्दे पर हो गए 13 दिन, बजट का आधा भी नहीं निकाल पाई ‘सन ऑफ सरदार 2’, फिल्म देखकर बोर हुए लोग?

बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं सिंगर

41 साल के पैसेंजर मानते हैं कि वे दुनिया के अलग-अलग देशों का म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भारतीय कलाकार, खासकर ए. आर. रहमान, दुनिया भर में मशहूर हैं. वे इस भारत यात्रा के दौरान ऐसे कलाकारों के बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं. हालांकि, उनका शेड्यूल काफी बिजी है, फिर भी वे चाहते हैं कि वे यहां के कुछ म्यूजिशियंस से मिलें और उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिले. पैसेंजर का कहना है कि अगर मौका मिला तो वे बॉलीवुड में भी काम करना चाहेंगे.

इस गाने ने बनाया रातों-रात स्टार

बता दें, पैसेंजर का सबसे मशहूर गाना 'लेट हर गो' हैं, जिसने उन्हें इंटरनेशनल पहचान दिलाई. इस गाने को दुनियाभर में करोड़ों लोगों ने सुना और पसंद किया. उनके इस गाने के वीडियो पर अरबों में नहीं, बल्कि खरबों में व्यूज आ चुके हैं. पैसेंजर को उम्मीद करते हैं कि वे भारत में अपने शो से दर्शकों के दिल में जगह बना पाएंगे. वे चाहते हैं कि लोग न सिर्फ उनका म्यूजिक सुनें बल्कि उस पल को महसूस भी करें, ताकि ये सफर उनके और भारतीय फैंस के लिए हमेशा यादगार बन जाए.