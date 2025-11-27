Advertisement
trendingNow13020979
Hindi Newsबॉलीवुड

41 साल के हैंडसम हंक ने खरीदा सपनों का आशियाना, करोड़ों में कीमत! बोले-10 साल लग गए...

हर्षवर्धन राणे ने अपने अभिनय करियर में जबरदस्त सफलता पाई है. उनकी फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं, बल्कि दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बनी हैं. इस सफलता का जश्न उन्होंने अपने तरीके से मनाया है. अभिनेता ने मुंबई के मड द्वीप इलाके में दो आलीशान फ्लैट खरीदे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

41 साल के हैंडसम हंक ने खरीदा सपनों का आशियाना, करोड़ों में कीमत! बोले-10 साल लग गए...

सपनों की नगरी मुंबई हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती है. बहुत से लोग इस शहर में उम्मीद लेकर आते हैं कि उन्हें काम, पहचान और स्थिरता मिले. लेकिन, कुछ लोग ही इस शहर में उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं, जिसका सपना हर कोई देखता है. अभिनेता हर्षवर्धन राणे भी उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से मुंबई में अपनी जगह बनाई है. 

हर्षवर्धन राणे का सपना हुआ पूरा

उनकी कहानी बताती है कि सफलता के लिए समय, धैर्य और लगन बेहद जरूरी होते हैं. हर्षवर्धन राणे ने अपने अभिनय करियर में जबरदस्त सफलता पाई है. उनकी फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं, बल्कि दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बनी हैं. इस सफलता का जश्न उन्होंने अपने तरीके से मनाया है. अभिनेता ने मुंबई के मड द्वीप इलाके में दो आलीशान फ्लैट खरीदे हैं. यह इलाका शहर की भाग-दौड़ और शोर-शराबे से दूर है और हरियाली से घिरा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोर-शराबे से दूर खरीदें आशियाने

हर्षवर्धन ने पहले भी कई इंटरव्यू में यहां घर खरीदने की इच्छा जाहिर की थी. अब यहां उनके दो फ्लैट्स हैं.गुरुवार को अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक फोटो साझा की, जिसमें वह बायोमेट्रिक प्रक्रिया कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि यह प्रक्रिया उनके नए घर की रजिस्ट्रेशन के लिए थी.फोटो के साथ उन्होंने लिखा, ''मुंबई में 10 साल लग गए मुझे इस बायोमेट्रिक काउंटर तक पहुंचने में. यह शहर शानदार है.''

हर्षवर्धन का ये साल काफी जबरदस्त रहा है. इस साल उन्होंने अपनी दो बड़ी फिल्मों से दर्शकों की सराहना हासिल की. पहली उनकी पुरानी फिल्म 'सनम तेरी कसम' का री-रिलीज है, जिसने दर्शकों के बीच फिर से धूम मचाई. दूसरी उनकी नई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' है, जो हाल ही में बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही. इस फिल्म में उनके साथ पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस सोनम बाजवा नजर आई थीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

harshvardhan rane

Trending news

जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
TMC
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट