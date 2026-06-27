'सिचुएशनशिप' वाले बयान के बाद डेटिंग ऐप पर नजर आए जैकी भगनानी, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल; स्क्रीनशॉट देख फैंस हैरान

एक्टर-प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने एक बार फिर फिर चर्चा में है. इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक कथित डेटिंग ऐप प्रोफाइल है. इंटरनेट पर तेजी से शेयर किए जा रहे एक स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि जैकी एक्सक्लूसिव डेटिंग ऐप Raya पर मौजूद हैं.
वहीं, इससे पहले जैकी अपने ‘सिचुएशनशिप' वाले बयान को लेकर भी खबरों में रहे थे. हालांकि, फिलहाल इस वायरल प्रोफाइल की सच्चाई की पुष्टि किसी ऑफिशियल सोर्स ने नहीं की है.
दरअसल, रेडिट पर एक पोस्ट सामने आया है. यहां एक यूजर ने यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें 'जैकी' नाम का प्रोफाइल दिखाई दे रहा है. प्रोफाइल की बायो में ‘एक्टर/प्रोड्यूसर' लिखा है, जबकि लोकेशन लंदन, यूनाइटेड किंगडम बताई गई है. स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे जैकी भगनानी का अकाउंट बताया, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. यह भी संभव है कि प्रोफाइल पुराना हो, निष्क्रिय हो या किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया हो.
राया एक इनवाइट-ओनली सोशल और डेटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे खासतौर पर सेलिब्रिटी, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और हाई-प्रोफाइल लोगों के लिए जाना जाता है. इस ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए पहले आवेदन करना पड़ता है और फिर प्रोफाइल की जांच के बाद ही मंजूरी मिलती है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव डेटिंग ऐप्स में गिना जाता है.
इस बीच, जैकी भगनानी के कथित डेटिंग प्रोफाइल ने भी सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि यह बात तब सामने आई है जब कुछ महीने पहले ही एक्टर-प्रोड्यूसर ने 'सिचुएशनशिप' वाला कमेंट करके सुर्खियां बटोरी थीं. इस साल अप्रैल में, एक YouTube चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'रकुल और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन हम एक तरह की 'सिचुएशनशिप' में हैं. बेशक, हम एक-दूसरे के प्रति कमिटेड हैं क्योंकि इसीलिए हमारी शादी हुई है. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उनसे किसी भी बारे में बात कर सकता हूं.'
हालांकि इस कमेंट की काफी आलोचना हुई, लेकिन बाद में रकुल ने साफ किया कि उनके कमेंट का गलत मतलब निकाला गया था. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, 'आज हम इस बात पर खूब हंसे कि कैसे एक घंटे की बातचीत की एक लाइन अचानक हेडलाइन बन सकती है. मजाकिया... जब तक कि यह मजाक न रह जाए. संदर्भ मायने रखता है. बारीकियां मायने रखती हैं. बातचीत को सिर्फ क्लिकबेट तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. शायद अब समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म उन नैरेटिव्स के लिए थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लें जो वे बनाते हैं.'