Advertisement
trendingNow13027737
Hindi Newsबॉलीवुड

कंगना रनौत का वो मुस्लिम हीरो, जिसके दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ था परिवार, तानों से बचने के लिए भाग गया गोवा

41 साल के इस एक्टर ने शादी के कई साल बाद अपनी इंटरफेथ मैरिज को लेकर खुलासा किया. साथ ही ये भी कहा कि उनकी इस शादी के खिलाफ पूरा परिवार था. जिसके बाद दोनों गोवा भाग गए थे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है ये?
कौन है ये?

Guess This Bollywood Actor: फिल्मी लाइन में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने धर्म से ऊपर अपने प्यार को तवज्जो दी. जिसमें शाहरुख खान गौरी से लेकर आमिर खान का नाम तक शामिल है. लेकिन, आज हम आपको बॉलीवुड के उस सितारे के बारे में बताएंगे जो बीते कई साल से दमदार रोल निभा रहा है और अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाए हुए है. कई साल बाद इस एक्टर ने बताया कि उनकी शादी हिंदू हसीना से कैसे हुई जबकि उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, जिसकी वजह दोनों का दूसरे धर्म का होना था.

कौन है ये सितारा?

41 साल के इस सितारे की शादी को 18 साल हो गए हैं. ये धर्म से खुद मुस्लिम हैं और वाइफ हिंदू है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस सितारे ने अपनी इंटरफेथ वेडिंग को लेकर खुलासा किया. ये एक्टर कोई और नहीं तनु वेड्स मनु में कंगना को कंधना देने वाले जीशान आयुब है.  जीशान ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी मुलाकात उनसे (वाइफ रसिका) एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी. वो मेरी सीनियर थीं क्योंकि उन्होंने पहले की कोशिश में एंट्रेंस पास कर लिया था. जबकि मैंने दूसरे अटेम्ट में एंट्री ले सका. हम दोनों एक दूसरे के नजरिए से प्रभावित हुए और दोस्त बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म की वजह से परिवार था शादी के खिलाफ

एक्टर ने कहा कि 'हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हमने सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए. एक दूसरे के साथ हमें समय बिताना अच्छा लगता था और हमने रिश्ते के इसी दौर में शादी कर ली और किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया. शादी का जैसे ही फैसला लिया तो दोनों की फैमिली खिलाफ थी.'

27 साल पुरानी अमिताभ बच्चन की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसके गाने आज भी हैं कल्ट क्लासिक, 350 करोड़ का रीमेक हुआ सबसे बड़ा फ्लॉप

नहीं डाला एक दूसरे पर धर्म का दवाब

घर के विरोध और तानों से बचने के लिए दोनों कुछ दिन के लिए गोवा चले गए. वहां पर खूब एन्जॉय किया. वहां से लौटने के बाद सितंबर में दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली.एक्टर ने कहा कि हम शादी में धार्मिक दखल नहीं चाहते थे. हम दोनों जो चाहें कर सकते हैं. अगर मैं मुसलमान के रूप में रहना चाहूं तो मैं रसिका पर दवाब नहीं डालूंगा और अगर वो हिंदू के रूप में रहना चाहती है तो मैं मुस्लिम कानून पालन करने का दवाब नहीं डालूंगा. लेकिन, आखिर में दोनों परिवार ने शादी को स्वीकार कर लिया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Zeeshan Ayyub

Trending news

दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना