कंगना रनौत का वो मुस्लिम हीरो, जिसके दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ था परिवार, तानों से बचने के लिए भाग गया गोवा

41 साल के इस एक्टर ने शादी के कई साल बाद अपनी इंटरफेथ मैरिज को लेकर खुलासा किया. साथ ही ये भी कहा कि उनकी इस शादी के खिलाफ पूरा परिवार था. जिसके बाद दोनों गोवा भाग गए थे.
Guess This Bollywood Actor: फिल्मी लाइन में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने धर्म से ऊपर अपने प्यार को तवज्जो दी. जिसमें शाहरुख खान गौरी से लेकर आमिर खान का नाम तक शामिल है. लेकिन, आज हम आपको बॉलीवुड के उस सितारे के बारे में बताएंगे जो बीते कई साल से दमदार रोल निभा रहा है और अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाए हुए है. कई साल बाद इस एक्टर ने बताया कि उनकी शादी हिंदू हसीना से कैसे हुई जबकि उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, जिसकी वजह दोनों का दूसरे धर्म का होना था.
कौन है ये सितारा?
41 साल के इस सितारे की शादी को 18 साल हो गए हैं. ये धर्म से खुद मुस्लिम हैं और वाइफ हिंदू है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस सितारे ने अपनी इंटरफेथ वेडिंग को लेकर खुलासा किया. ये एक्टर कोई और नहीं तनु वेड्स मनु में कंगना को कंधना देने वाले जीशान आयुब है. जीशान ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी मुलाकात उनसे (वाइफ रसिका) एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी. वो मेरी सीनियर थीं क्योंकि उन्होंने पहले की कोशिश में एंट्रेंस पास कर लिया था. जबकि मैंने दूसरे अटेम्ट में एंट्री ले सका. हम दोनों एक दूसरे के नजरिए से प्रभावित हुए और दोस्त बन गए.
धर्म की वजह से परिवार था शादी के खिलाफ
एक्टर ने कहा कि 'हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हमने सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए. एक दूसरे के साथ हमें समय बिताना अच्छा लगता था और हमने रिश्ते के इसी दौर में शादी कर ली और किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया. शादी का जैसे ही फैसला लिया तो दोनों की फैमिली खिलाफ थी.'
नहीं डाला एक दूसरे पर धर्म का दवाब
घर के विरोध और तानों से बचने के लिए दोनों कुछ दिन के लिए गोवा चले गए. वहां पर खूब एन्जॉय किया. वहां से लौटने के बाद सितंबर में दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली.एक्टर ने कहा कि हम शादी में धार्मिक दखल नहीं चाहते थे. हम दोनों जो चाहें कर सकते हैं. अगर मैं मुसलमान के रूप में रहना चाहूं तो मैं रसिका पर दवाब नहीं डालूंगा और अगर वो हिंदू के रूप में रहना चाहती है तो मैं मुस्लिम कानून पालन करने का दवाब नहीं डालूंगा. लेकिन, आखिर में दोनों परिवार ने शादी को स्वीकार कर लिया.
