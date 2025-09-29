Advertisement
trendingNow12940874
Hindi Newsबॉलीवुड

41 साल नेशनल अवॉर्ड विनर सिंगर ने जुबिन गर्ग को दिया ट्रिब्यूट, 'या अली' सुन इमोशनल हुए फैंस

Shilpa Rao Tribute to Zubeen Garg नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम करने वाली सिंगर शिल्पा राव ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो महोत्सव में दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को ट्रिब्यूट किया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

41 साल नेशनल अवॉर्ड विनर सिंगर ने जुबिन गर्ग को दिया ट्रिब्यूट, 'या अली' सुन इमोशनल हुए फैंस

अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों जीरो म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है. इस फेस्टिवल में मशहूर सिंगर शिल्पा राव ने भी शिरकत की. यहां उन्होंने स्टेज पर 'या अली' गाना गाते हुए दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी. 
 गायिका शिल्पा राव ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो फेस्टिवल में प्रस्तुति दी और 'गैंगस्टर' का गाना 'या अली' गाया. उन्होंने धीरे-धीरे इस गाने को गाते हुए फैंस को भी इस गाने को साथ गाने का मौका दिया. यह क्षण दिवंगत गायक के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी. इसने दर्शकों के दिलों को छू लिया.

जुबीन गर्ग का निधन 

जुबीन का निधन 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में तैराकी के दौरान एक दुर्घटना में हुआ था. उनकी मृत्यु का कारण डूबना बताया जा रहा है. हालांकि, सीबीआई और असम की सीआईडी जुबीन गर्ग की मृत्यु की जांच कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि शिल्पा राव को हाल ही में 'जवान' फिल्म के 'चलेया' गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था. इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं.

नेशनल अवॉर्ड विनर सिंगर ने जुबिन गर्ग को दिया ट्रिब्यूट

भारत के सबसे प्रतिष्ठित आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल्स में शुमार जीरो फेस्टिवल 2025 का आगाज हो चुका है. जीरो म्यूजिक फेस्टिवल प्रकृति के साथ संगीत का आनंद लेने वालों के बीच काफी प्रसिद्ध है. इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश की मनोरम जीरो घाटी में किया जा रहा है. यह महोत्सव बांस की वास्तुकला, आदिवासी संगीत और अंतर्राष्ट्रीय संगीत के लिए जाना जाता है.

इस बार इस म्यूजिक फेस्टिवल में स्विट्जरलैंड से एना एरहार्ट, मुंबई से शिल्पा राव, गोवा से इंक्वायरी, राजस्थान से बाड़मेर बॉयज, यूके से सौमिक दत्ता और थाईलैंड से फोर्ड ट्रायो सहित अन्य दूसरे कलाकार हिस्सा ले रहे हैं. यह फेस्टिवल रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलता है.

बता दें कि साल 2012 में इसे बॉबी हानो और गिटारिस्ट अनूप कुट्टी द्वारा शुरू किया गया था, और इसे अपातानी जनजाति होस्ट करती है. यह फेस्टिवल न सिर्फ स्वदेशी कलाकारों को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक स्तर के कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Zubeen Garg

Trending news

विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
;