41 साल नेशनल अवॉर्ड विनर सिंगर ने जुबिन गर्ग को दिया ट्रिब्यूट, 'या अली' सुन इमोशनल हुए फैंस

अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों जीरो म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है. इस फेस्टिवल में मशहूर सिंगर शिल्पा राव ने भी शिरकत की. यहां उन्होंने स्टेज पर 'या अली' गाना गाते हुए दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी.

गायिका शिल्पा राव ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो फेस्टिवल में प्रस्तुति दी और 'गैंगस्टर' का गाना 'या अली' गाया. उन्होंने धीरे-धीरे इस गाने को गाते हुए फैंस को भी इस गाने को साथ गाने का मौका दिया. यह क्षण दिवंगत गायक के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी. इसने दर्शकों के दिलों को छू लिया.

जुबीन गर्ग का निधन

जुबीन का निधन 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में तैराकी के दौरान एक दुर्घटना में हुआ था. उनकी मृत्यु का कारण डूबना बताया जा रहा है. हालांकि, सीबीआई और असम की सीआईडी जुबीन गर्ग की मृत्यु की जांच कर रही हैं.

बता दें कि शिल्पा राव को हाल ही में 'जवान' फिल्म के 'चलेया' गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था. इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं.

नेशनल अवॉर्ड विनर सिंगर ने जुबिन गर्ग को दिया ट्रिब्यूट

भारत के सबसे प्रतिष्ठित आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल्स में शुमार जीरो फेस्टिवल 2025 का आगाज हो चुका है. जीरो म्यूजिक फेस्टिवल प्रकृति के साथ संगीत का आनंद लेने वालों के बीच काफी प्रसिद्ध है. इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश की मनोरम जीरो घाटी में किया जा रहा है. यह महोत्सव बांस की वास्तुकला, आदिवासी संगीत और अंतर्राष्ट्रीय संगीत के लिए जाना जाता है.

इस बार इस म्यूजिक फेस्टिवल में स्विट्जरलैंड से एना एरहार्ट, मुंबई से शिल्पा राव, गोवा से इंक्वायरी, राजस्थान से बाड़मेर बॉयज, यूके से सौमिक दत्ता और थाईलैंड से फोर्ड ट्रायो सहित अन्य दूसरे कलाकार हिस्सा ले रहे हैं. यह फेस्टिवल रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलता है.

बता दें कि साल 2012 में इसे बॉबी हानो और गिटारिस्ट अनूप कुट्टी द्वारा शुरू किया गया था, और इसे अपातानी जनजाति होस्ट करती है. यह फेस्टिवल न सिर्फ स्वदेशी कलाकारों को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक स्तर के कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है.