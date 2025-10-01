14 साल का करियर, 25 से ज्यादा फिल्में... वो बॉलीवुड एक्टर जिसने खोला इंडस्ट्री का काला चिट्ठा, बोले- ‘‘सैयारा’ जैसी फिल्म...’

Mohd Zeeshan Ayyub On Bollywood: ‘रांझणा’, ‘रईस’, ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’, ‘आर्टिकल 15’, ‘मिशन मंगल’ और ‘हड्डी’ जैसी शानदार फिल्मों अपने दमदार अभिनय से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब ने हाल ही में बॉलीवुड की कुछ बड़ी समस्याओं पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में फिल्मों पर खुलकर पैसा खर्च नहीं किया जाता, जबकि ज्यादातर पैसे स्टार्स के आराम और सुविधाओं पर फंस जाते हैं.

जीशान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि बॉलीवुड में हायरार्की (सिस्टम और रैंक) के चलते फिल्म बनाने पर ध्यान कम रहता है और सिर्फ भौकाल दिखाने की कोशिश होती है. उनका कहना है कि इससे फिल्में सही मायने में नहीं बन पाती और इंडस्ट्री धीरे-धीरे खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा रहा है. जीशान ने बताया कि बॉलीवुड में इस सिस्टम और रैंक को खत्म करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने कहा था कि फिल्में कभी फेल नहीं होती, बल्कि बजट फेल होता है.

बॉलीवुड से हटाना पड़ेगा सिस्टम और रैंक

उन्होंने आगे कहा कि आज लोग सिर्फ सिस्टम और रैंक के साथ-साथ भौकाल बनाए रखने में लगे रहते हैं. कई बार जरूरी सुविधाओं पर बहुत पैसा खर्च होता है, जैसे हर लाइट, हर वैनिटी वैन सेट पर रखना. जीशान ने कहा कि ये दिखावा करना कोई एचिवमेंट नहीं है, बल्कि ये फिल्म की असली क्वालिटी पर ध्यान कम करने जैसा है. उन्होंने आगे बताया कि फिल्मों के बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता. ज्यादातर पैसा सेट पर दिखावे और सुविधाओं पर खर्च हो जाता है, जबकि फिल्म की कहानी, निर्देशन और निर्माण पर कम ध्यान जाता है.

6 दिनों में ‘ओजी’ ने तोड़े 2025 की 6 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, 11 दिन से थिएटर में लगी ‘जॉली एलएलबी 3’ को भी चटाई धूल

फिल्मों के नुकसानदेह हो सकती हैं ये बातें

उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ बड़े सितारों के लिए भौकाल दिखाने में लगे रहते हैं. ये सब फिल्म के लिए नुकसानदेह है. जीशान ने ये भी कहा कि सही मायने में फिल्म बनाने के लिए टैलेंट और कहानी पर जोर देना जरूरी है, न कि सिर्फ स्टार्स की सुविधाओं पर. जीशान ने फॉर्मूला फिल्मिंग पर भी सवाल उठाया और बताया अब ज्यादातर बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप क्यों हो जाती हैं. उनका कहना है कि आजकल ज्यादातर निर्माता फिल्मों के लिए एक ही तरह का फॉर्मूला अपनाते हैं, जिससे फिल्में अक्सर असफल हो जाती हैं.

जीशान ने 'सैयारा' को लेकर कही ये बात

उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने एक नई फिल्म में नए कलाकारों को मौका दिया और वो हिट हो गई, जबकि बड़ी स्टार कास्ट वाली फॉर्मूला फिल्म चली नहीं. उनका मानना है कि अगर निर्माता कहानी और क्वालिटी पर ध्यान दें तो हर तरह की बहस और भटकाव अपने आप खत्म हो जाएगा. जीशान ने कुछ हाल की फिल्मों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि यशराज फिल्म्स की 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की. इस फिल्म में नए कलाकार अहान पांडे और अनित पड्डा ने डेब्यू किया.

'वार 2' का भी दिया उदाहरण

दोनों देश-विदेश में फेमस हो गए. फिल्म ने सभी उम्मीदों को पार करते हुए रिकॉर्ड तोड़े. इस उदाहरण से ये साफ हुआ कि सही कहानी और नए चेहरे फिल्म की सफलता में बड़ा रोल निभा सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर यशराज की फिल्म 'वार 2' उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी ने लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म का अच्छा नहीं रहा. जीशान ने कहा कि ये साफ दिखाता है कि बड़े सितारे होने के बावजूद अगर कहानी और निर्माण पर ध्यान न दिया जाए तो फिल्म सफल नहीं होती.