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41 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रहीं शाहरुख खान की हीरोइन, रेड कारपेट पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Mahira Khan Second Pregnancy: 41 साल की उम्र में शाहरुख खान की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. हाल ही में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर उन्होंने बेहद खूबसूरत अंदाज में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. शादी के बाद आई इस गुड न्यूज से दोनों देशों के फैंस बेहद खुश हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 13, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:54 PM IST
41 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रहीं शाहरुख खान की हीरोइन, रेड कारपेट पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Image Credit: दूसरी बार मां बनने जा रही 41 साल की ये खूबसूरत एक्ट्रेस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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