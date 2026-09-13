41 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रहीं शाहरुख खान की हीरोइन, रेड कारपेट पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली और मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है. 41 की उम्र में माहिरा दूसरी बार मां बनने वाली हैं. काफी समय से फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई अच्छी खबर शेयर करेंगी. अब जब ये खुशखबरी सबके सामने आ चुकी है, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ माहिरा की ही चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस खुशी से झूम रहे हैं और एक्ट्रेस पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
माहिरा ने इस गुड न्यूज का ऐलान किसी सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि सीधे रेड कारपेट पर आकर किया. हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जब एक्ट्रेस ने कदम रखा, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं. माहिरा का बेबी बंप एकदम साफ नजर आ रहा था और उन्होंने बेहद ग्रेसफुल अंदाज में इसे पैपराजी के सामने फ्लॉन्ट किया. ये पहला मौका था जब माहिरा इस बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर उतरी थीं. उनका ये डेब्यू अंदाज अब इंटरनेट की दुनिया में तेजी से वायरल हो रहा है.
उनके वायरल वीडियोज खूब पसंद किए जा रहे हैं. इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए माहिरा खान ने एक डार्क कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस चुनी थी. इस सादे, लेकिन रॉयल लुक में उनका प्रेग्नेंसी ग्लो साफ छलक रहा था. जैसे ही वहां मौजूद फोटोग्राफर्स और मीडिया वालों ने उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कीं, माहिरा ने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर पोज दिए. उन्होंने बिना कुछ कहे ही अपने इस खास अंदाज से दुनिया को बता दिया कि उनके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है. वहां मौजूद हर किसी ने उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ की.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो माहिरा खान ने साल 2023 में जाने-माने बिजनेसमैन सलीम करीम से शादी की थी. दोनों की खूबसूरत शादी की तस्वीरों ने उस समय भी इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. शादी के बाद से ही दोनों के चाहने वाले इस बात की राह देख रहे थे कि कब ये नया कपल अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर कोई जानकारी देगा. अब जब माहिरा ने खुद पब्लिक के बीच आकर अपना बेबी बंप दिखाया है, तो सलीम और माहिरा के चाहने वाले फूले नहीं समा रहे हैं. दोनों के परिवार में भी जश्न का माहौल है. फैंस उनको ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.
ये माहिरा का दूसरा बच्चा होगा. इससे पहले एक्ट्रेस की शादी अली अस्करी के साथ हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा है जिसका नाम अजलान है. अजलान अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका है. माहिरा ने एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बेटे की परवरिश बहुत प्यार और मजबूती से की है. अब अजलान भी बड़ा भाई बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. माहिरा अपनी जिंदगी के हर पड़ाव को बड़े ही पॉजिटिव और खुले दिल से अपनाती रही हैं और उनका ये नया सफर भी उनके परिवार के लिए बेहद खास और खुशियों से भरा है. साथ ही उनके फैंस के लिए भी.
माहिरा की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही सरहद के दोनों पार खुशी की लहर दौड़ गई है. माहिरा ने बॉलीवुड में शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ से अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद से भारत में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई थी. यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ-साथ भारत से भी आम लोग और फिल्मी सितारे उन्हें मां बनने की दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं. दोनों इंडस्ट्री के सेलेब्स कमेंट सेक्शन में प्यार भेज रहे हैं. फिलहाल माहिरा अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी जिंदगी के इस सबसे खूबसूरत और हसीन दौर का पूरा आनंद ले रही हैं.