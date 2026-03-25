‘पेड्डी’ के सेट पर घायल हुए राम चरण, एक्टर को आंख के पास लगी चोट; टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच खबर है कि पेड्डी के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते वक्त राम चरण घायल हो गए हैं और उनकी आंख के पास चोट आई है. इस मामले की जानकारी राम चरण की टीम की तरफ से दी गई है. जिसमें उनकी इंजरी पर ताजा अपडेट भी शेयर किया गया है.

राम चरण हुए घायल

बताया जा रहा है कि पेड्डी के सेट पर राम चरण को गंभीर चोट लगी है. अब इस मामले में एक्टर की टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया है. टीम के मुताबिक, एक्टर राम चरण 24 मार्च 2026 को फिल्म पेड्डी के एक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान एक घटना घटी और उन्हें चोट लग गई. उन्हें चार टांके लगे हैं. साथ ही टीम ने ये भी यह साफ किया कि चोट उनकी आंख पर नहीं, बल्कि आंख के ऊपर लगी थी. उनकी आंख बिल्कुल ठीक है और उन्होंने काम फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक मामूली चोट थी और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है.

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बता दें कि इस फिल्म में एक्टर राम चरण के अलावा कन्नड़ अभिनेता शिव राजकुमार भी ‘पेड्डी’ में महत्वपूर्ण और पावरफुल किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण वेंकट सतीश किलारू ने मैत्री मूवी मेकर्स के साथ किया है. मोस्ट अवेटेड फिल्म में राम चरण के साथ एक्ट्रेस जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा समेत अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म के संगीत को संगीतकार एआर रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके सीन कैमरामैन आर. रत्नावेलु ने शूट किए हैं. अविनाश कोल्ला फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर हैं.

गेम चेंजर' में नजर आए थे एक्टर

वर्क फ्रंट की बात करें तो राम चरण आखिरी बार फिल्म 'गेम चेंजर' में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार IAS अधिकारी का किरदार निभाया था. वहीं, आने वाले समय में राम चरण एक और फिल्म में नजर आ सकते हैं, जिसका टेंटेटिव नाम RC17 बताया जा रहा है. इस फिल्म का निर्देशन सुकुमार करेंगे.

वहीं मृणाल ठाकुर जल्द ही अदिवी शेष के साथ फिल्म 'डकैत' में नजर आएंगी. शेनिल देव के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक एक्शन फिल्म 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है.

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