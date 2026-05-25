42 साल के फेमस पंजाबी सिंगर के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 5 जून को होगा बहुत बुरा हाल?

Diljit Dosanjh Bomb Threat: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी दी है कि वे उनका घर बम से उड़ा देंगे. दिलजीत दोसांझ लंबे समय से खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर बने हुए हैं.
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Diljit Dosanjh Bomb Threat: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है. यह मेल सोमवार को लुधियाना नगर निगम कमिश्नर की सरकारी ईमेल पर आया है. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह-सुबह निगम कमिश्नर के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर एक धमकी भरा मेल आया है.
इस मेल में बताया गया है कि लुधियाना की मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर के घर को दोपहर 1.11 बजे बम से उड़ा दिया जाएगा, जबकि रात 9.11 बजे दिलजीत दोसांझ के घर पर अटैक होगा. यह मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा गया बताया जा रहा है. मेल के विषय में "Bomb Blast-Mayor Office Ludhiana" लिखा गया है.
(खबर अपडेट हो रही है)
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