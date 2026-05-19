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Hindi Newsबॉलीवुडन शोर-शराबा, न कोई ग्रैंड फंक्शन… सिर्फ 30 मिनट में हुई अनिल कपूर-सुनीता की शादी, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की रोमांटिक फोटोज

न शोर-शराबा, न कोई ग्रैंड फंक्शन… सिर्फ 30 मिनट में हुई अनिल कपूर-सुनीता की शादी, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की रोमांटिक फोटोज

अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता आज यानी 19 मई, 2026 को अपनी 42वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर अनिल ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी सुनीता के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज के साथ उन्होंने एक रोमांटिक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें एक पुराने किस्से का जिक्र किया गया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 19, 2026, 03:51 PM IST
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न शोर-शराबा, न कोई ग्रैंड फंक्शन… सिर्फ 30 मिनट में हुई अनिल कपूर-सुनीता की शादी, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की रोमांटिक फोटोज

अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता आज यानी 19 मई, 2026 को अपनी 42वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर अनिल ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी सुनीता के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज के साथ उन्होंने एक रोमांटिक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें एक पुराने किस्से का जिक्र किया गया है. इस मैसेज में उन्होंने बताया कि उनकी शादी सिर्फ 30 मिनट में संपन्न हो गई थी, जिसमें न कोई शोर-शराबा था और न ही कोई बैंड बाजा, सिर्फ उनके माता-पिता और चंद दोस्तों के सामने दोनों ने सात फेरे ले लिए थे. 

अनिल कपूर ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनकी और सुनीता की शादी भले ही बहुत आम तरीके से हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया. उन्होंने लिखा कि शादी को 42 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों पिछले 53 साल से एक-दूसरे का साथ निभा रहे हैं. अनिल ने कहा कि हर गुजरता साल उनके रिश्ते को पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देता है.

अनिल की शादी से जुड़ा पुराना किस्सा
पोस्ट में अनिल कपूर ने अपनी शादी से जुड़ी एक दिलचस्प बात शेयर की, उन्होंने बताया कि उनकी शादी सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो गई थी. न कोई बड़ा फंक्शन हुआ, न ही किसी तरह का शोर-शराबा. शादी में सिर्फ परिवार के कुछ करीबी लोग और माता-पिता शामिल हुए थे. यहां तक कि शादी के बाद दोनों हनीमून पर भी नहीं गए थे.

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53 सालों का साथ 
अनिल ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 30 मिनट में हुई वो सादगी से की गई शादी 53 साल के खूबसूरत साथ में बदल जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि लोग सही कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है और उनकी जोड़ी भी शायद स्वर्ग में ही बनी थी.

अनिल की ताकत हैं सुनीता
पत्नी सुनीता के लिए प्यार जताते हुए अनिल कपूर ने उन्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त, जीवनसाथी और पूरी दुनिया बताया. उन्होंने लिखा कि इतने सालों तक हर कदम पर साथ देने के लिए वो सुनीता का शुक्रगुजार हैं. अनिल ने कहा कि सुनीता ने हर अच्छे-बुरे समय में उनका साथ निभाया और यही वजह है कि उनका रिश्ता आज भी इतना मजबूत है.

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बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई
अनिल कपूर के इस पोस्ट को शेयर करने के बाद कई फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सितारों ने भी दोनों को शादी की सालगिरह की बधाई दी. वहीं अनिल और सुनीता की सिंपल लव स्टोरी लोगों को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया एक्टर के फैंस कमेंट कर कह रहे हैं कि आज के दौर में भी दोनों का रिश्ता प्यार, भरोसे और समझदारी की मिसाल है.

अनिल कपूर और सुनीता कपूर की जोड़ी को बॉलीवुड में पावर कपल की तरह देखा जाता है. दोनों अक्सर परिवार के साथ तस्वीरें और खास पल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. वहीं उनकी बेटी सोनम कपूर भी कई बार अपने पेरेंट्स की बॉन्डिंग की तारीफ कर चुकी हैं.

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