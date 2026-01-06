संजय दत्त की हीरोइन...1 गाने से मचा दिया था तहलका, 6 महीने खाई जेल की हवा; बॉयफ्रेंड ने बाथरूम में कर दिया था बंद

Bollywood Saki Saki Girl: इंडस्ट्री में ऐसी बेहद सी एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी जिंदगी से ऐसी कई कहानियां जुड़ी हैं, जिनके बारे में उनके फैंस आज भी अनजान है. इस हसीनाओं में से कुछ आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं तो कुछ सालों पहले कहीं खो कर रह गईं. आज हम आपको इंडस्ट्री की एक ऐसी ही हसीना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था. हालांकि, अब ये एक्ट्रेस पूरी तरह से इंडस्ट्री से गायब हो चुकी हैं.
बात साल 2004 की है. सिनेमाघरों में जब संजय दत्त के साथ एक तीखे नैन-नक्श वाली बाला ने कमर लचकाई, तो सभी ने 'ओ साकी साकी' की धुन पर झूम उठा था. वो दौर था बॉलीवुड में 'ग्लैमर' की नई परिभाषा लिखे जाने का और उसकी सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल बनकर उभरी थीं कोएना मित्रा. कोलकाता के लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज की एक पढ़ाकू लड़की से 'नेशनल क्रश' बनने तक का सफर जितना चमकदार था, उसके पीछे काफी चुनौतियां भी थीं.
कोएना का जन्म 7 जनवरी 1984 में कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और 2001 में 'ग्लेड्रैग्स मेगा मॉडल इंडिया' का ताज पहनकर अपनी मंजिल की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ाया.
'साकी साकी' से मिली पहचान
कोएना मित्रा एक ट्रेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी, तैराक और टेनिस प्लेयर भी थीं, जिससे उनके व्यक्तित्व को एक एथलेटिक 'शार्पनेस' मिली. जर्मनी में 'मिस इंटरकांटिनेंटल' में टॉप 12 में जगह बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाली खूबसूरती वैश्विक मंचों पर धमाका करने के लिए तैयार है.
राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'रोड' में एक छोटी सी झलक देने वाली कोएना को असली पहचान फिल्म 'मुसाफिर' से मिली. उनके बिजली जैसे डांस मूव्स ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी. इसके बाद 'एक खिलाड़ी एक हसीना' और 'अपना सपना मनी मनी' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ एक 'आइटम गर्ल' नहीं, बल्कि थ्रिलर और कॉमेडी फिल्मों में भी अपने किरदार को बखूबी निभा सकती हैं. फरदीन खान से लेकर अक्षय कुमार तक, उस समय के हर बड़े सितारे के साथ कोएना स्क्रीन साझा कर रही थीं.
सर्जरी ने ट्रैक से उतारा फिल्मी करियर
कोएना के करियर का सबसे दुखद और चुनौतीपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ, जब उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी (राइनोप्लास्टी) कराने का फैसला किया. दुर्भाग्यवश, सर्जरी सफल नहीं रही और उनके चेहरे की बनावट बिगड़ गई. आज के दौर में जहां हस्तियां अपनी सर्जरी छुपाती हैं, कोएना ने साहस के साथ इसे स्वीकार किया. उन्होंने बताया कि कैसे इस एक मानवीय भूल की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया.
कोएना की व्यक्तिगत जिंदगी भी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं रही. 'बिग बॉस 13' के घर में उन्होंने अपने एक तुर्की पायलट प्रेमी के डरावने किस्से साझा किए, जिसने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था. शो में उनके बेबाक अंदाज और बिना किसी 'ग्रुपिज्म' के अपनी बात रखने के कारण प्रशंसकों ने उन्हें 'बॉस लेडी' का दर्जा दिया.
जुलाई 2019 में बाटला हाउस मूवी का आइटम सॉन्ग साकी साकी रिलीज हुआ था, जिसमें नोरा फतेही ने बैले डांस किया था. हालांकि, यह गाना मुसाफिर फिल्म के गाने का रीमेक था. बाटला हाउस के साकी साकी रीमेक गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कोएना मित्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था, "मुसाफिर का मेरा गाना साकी साकी रीक्रिएट किया गया है. सुनिधि, सुखविंदर, विशाल, और शेखर का कॉम्बिनेशन जबरदस्त था. नया वर्जन पसंद नहीं आया, यह बहुत खराब है. इस गाने ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दी थी. क्यों बाटला हाउस, क्यों? नोरा बहुत खूबसूरत हैं. उम्मीद है वह हमारी इज्जत बचाएंगी."
आज 2026 में, कोएना मित्रा की पहचान केवल एक पूर्व अभिनेत्री के रूप में नहीं है. वे सोशल मीडिया पर एक प्रखर राष्ट्रवादी आवाज बनकर उभरी हैं. पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, कोएना की डिजिटल सक्रियता किसी भी राजनेता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है.
