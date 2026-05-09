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Hindi Newsबॉलीवुडक्या दिलजीत दोसांझ बनेंगे पंजाब पॉलिटिक्स का नया चेहरा? राजनीति में करेंगे एंट्री! Photos Viral

क्या दिलजीत दोसांझ बनेंगे पंजाब पॉलिटिक्स का नया चेहरा? राजनीति में करेंगे एंट्री! Photos Viral

Diljit Dosanjh Join Punjab Politics: सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसके पीछे की वजह उनका Aura Tour और कॉन्टर्स में खालिस्तानी झंड़ों का दिखाया जाना है. लेकिन इस बार एक नया सियाप्पा हो गया है, जिसकी वजह सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रही एक तस्वीर है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 09, 2026, 02:06 PM IST
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क्या दिलजीत दोसांझ बनेंगे पंजाब पॉलिटिक्स का नया चेहरा? राजनीति में करेंगे एंट्री! Photos Viral

पंजाब और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों कई अलग-अलग वजह से चर्चा में हैं. सिंगर कई दिनों से अपने Aura Tour में बिजी हैं, जिसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है. लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि वो आने वाले टाइम में पंजाब पॉलिटिक्स का न्यू फेस बन सकते हैं. दरअसल, सिंगर की पॉपुलैरिटी, यंग जनरेशन और ओवर ऑल वर्ल्ड में बढ़ती ही जा रही है. वहीं सिंगर आए दिन समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करते रहते हैं. यही वजह है कि उनके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की खबरों ने तेजी पकड़ ली है. 

लेकिन सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इन सभी खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया है कि राजनीति में आने का उनका कोई भी इरादा नहीं है. 

दिलजीत ने शेयर किया वायरल पोस्ट
सिंगर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पंजाबी अखबार की खबर को शेयर किया, जिसमें सवाल पूछा गया था कि क्या दिलजीत दोसांझ पंजाब का नया राजनीतिक चेहरा बन सकते हैं? वहीं इस खबर में उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच उनकी मजबूत इमेज को लेकर भी बात की गई. इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया और राय देने लगे कि इससे पंजाब की राजनीति में कई नए बदलाव आएंगे. 

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दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी
दिलजीत ने एक्स पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए साफ-साफ जवाब दिया. उन्होंने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए पंजाबी में लिखा, ‘कदे वी नहीं’ (कभी भी नहीं). उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरा काम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है और मैं अपने काम से बहुत खुश हूं. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.’ इस तरह की अफवाहें उस समय सोशल मीडिया पर फैल गई, जब एक समूह ने पोस्ट कर सिंगर से सीधे अपील की थी कि उनके राजनीति में आने से पंजाब के लोगों में बदलाव आएगा. 

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पंजाब मुश्किल हालातों में 
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट में पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में बात की गई थी, जिसमें लिखा गया, राज्य लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है और समाज लगातार बिखर रहा है. सांप्रदायिक तनाव जैसे खतरे बढ़ रहे हैं और अब इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. देश की सेवा करने वाले लोगों की सोच और जिम्मेदारी समाज को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. वहीं इस अपील में ऐसे हिंट दिए गए की दिलजीत वो इंसान हैं, जो पंजाब की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. 

दिलजीत वर्कफ्रंट 
दिलजीत के वर्कफ्रंट को लेकर बात करें तो, उन्हें हाल ही में फिल्म ‘बॉर्डर’ के सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. फिलहाल वो इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के बाद अली के साथ दिलजीत का दूसरा कोलेब होगा. ये फिल्म एक 'मैं वापस आऊंगा' एक हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें शरवरी, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना मुख्य भूमिका में हैं.

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