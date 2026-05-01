दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में जीता दिल, दिव्यांग फैन के लिए घुटनों पर बैठकर गाया गाना, वीडियो वायरल

Diljit Dosanjh: बॉलीवुड के फेमस सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में कनाडा के एक बड़े शहर में अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट किया. यहां दिलजीत ने कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ में खड़ी एक दिव्यांग महिला को देखा और उसे स्टेज पर बुला लिया. इसके बाद दिलजीत ने महिला के साथ गाना भी गाया. जैसे ही इसका वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, हर कोई दिलजीत के इस अंदाज की जमकर तारीफ करने लगा. शुक्रवार को गायक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक दिव्यांग प्रशंसक को मंच पर बुलाकर उसके लिए घुटनों के बल बैठकर गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो पर फैंस ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दिलजीत दोसांझ प्रशंसक को मंच पर लाते हैं और उसके लिए अपना मशहूर गाना 'हस हस' गाते हैं. दिलजीत के फैन के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार की नेटिजन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक नेटिजन ने टिप्पणी की, 'यह है असली रब्ब दा बंदा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'तुसी पाजी बहुत अद्भुत थे, जब से मैंने आपका शो देखा है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं. इतनी सकारात्मक ऊर्जा, जब मैंने आपको मंच पर देखा तो ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान मंच पर आ गए हों, कितनी अद्भुत आत्मा हैं आप दिलजीत, आपके माता-पिता ने आपका नाम दिलजीत यूं ही नहीं रखा है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जी ओ ए टी, लव यू दिलजीत पाजी, पंजाब के शेर.'

दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में जीता दिल

बता दें कि फिलहाल दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट से लोगों का दिल जीत रहे हैं और जल्द ही हम उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में बड़े पर्दे पर देखेंगे, जिसमें शरवरी और वेदांग रैना भी लीड रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का टीजर कुछ हफ्ते पहले ही जारी किया गया था और इसे दर्शकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी. इम्तियाज और दिलजीत ने इससे पहले 'अमर सिंह चमकीला' में साथ काम किया था. इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ था. दिलजीत दोसांझ के साथ इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा नजर आई थीं. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद दर्शकों को फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से भी काफी उम्मीदें हैं.