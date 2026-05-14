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Hindi Newsबॉलीवुडक्या भारतीय नागरिक नहीं हैं दिलजीत दोसांझ? 4 साल पहले ली इस देश की नागरिकता! राजनीति से दूरी की बताई वजह

क्या भारतीय नागरिक नहीं हैं दिलजीत दोसांझ? 4 साल पहले ली इस देश की नागरिकता! राजनीति से दूरी की बताई वजह

Diljit Dosanjh Not Indian: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को लेकर एक खुलासा सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलजीत अब भारतीय नागरिक नहीं रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली है. दावा किया जा रहा है कि सितंबर 2022 से वह अमेरिकी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं और उनके पास OCI कार्ड भी नहीं है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 14, 2026, 12:25 PM IST
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क्या भारतीय नागरिक नहीं हैं दिलजीत दोसांझ? 4 साल पहले ली इस देश की नागरिकता! राजनीति से दूरी की बताई वजह

Diljit Dosanjh Not Indian: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भारतीय नागरिक नहीं हैं? इंटरनेट पर तेजी से ऐसा दावा किया जा रहा है. दिलजीत को लेकर बड़े राज का खुलासा हुआ है. हाल ही में उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखने की बात कही. जब उनसे पंजाब चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नहीं आना चाहते और इसके पीछे उन्होंने बड़ा राज खोला.

पंजाब ही नहीं, बल्कि भारतीय लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुके सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वे पंजाब की राजनीति में कदम रख सकते हैं. लेकिन हाल ही में उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव भी दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. उनके राजनीति में न आने की वजह अब सामने आ चुकी है. दरअसल, दिलजीत दोसांझ भारतीय नागरिक नहीं हैं. दोसांझ अमेरिकी नागरिक हैं, ऐसे में वे विदेशी नागरिक होने के नाते भारत के संविधान के अनुसार यहां विधानसभा या कार्यपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते. मिली जानकारी क अनुसार, दोसांझ ने साल 2022 मे ही अमेरिकी नागरिकता ले ली है. वह अब भारतीय नागरिक नहीं हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 से कर रहे अमेरिकी पासपोर्ट पर सफर

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ सितंबर 2021 से अमेरिकी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं. उनका आखिरी भारतीय पासपोर्ट साल 2018 में मुंबई से जारी हुआ था. उससे पहले उनका पासपोर्ट जाम्बिया में बनाया गया था. साल 2022 में अमेरिकी नागरिकता मिलने के बाद वे अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक पॉश इलाके में 5 बेडरूम वाले बड़े घर में रह रहे थे. यह बंगला करीब 3107 वर्ग मीटर में फैला है.

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दिलजीत की पत्नी भी अमेरिकी 

वहीं, दिलजीत दोसांझ की पत्नी संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक हैं. दिलजीत ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखा है, लेकिन अब यह खुलासा उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला है. 'मैं हूं पंजाब' गाते हुए वे पंजाब की मिट्टी, संस्कृति और लोगों से अपना गहरा लगाव जताते रहे हैं. उनके गाने, फिल्में और लाइव शो पंजाबी युवाओं को नई ऊर्जा देते हैं. 'चमकीला' जैसी फिल्म में उन्होंने पंजाबी संस्कृति को दुनिया के सामने रखा और 'बॉर्डर 2' में भी उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पंजाब की राजनीति में नहीं आ सकते दिलजीत

वहीं जब दिलजीत दोसांझ से राजनेता बनने के लिए राजनीति में आने की बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया. जिसके बाद कई लोग सोच रहे थे कि दिलजीत पंजाब की राजनीति में नया चेहरा बन सकते हैं, लेकिन अब इस फैसले का एक और पहलू सामने आया, जिससे साफ हो गया कि उनके राजनीति में आने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई है. दरअसल, विदेशी नागरिकता होने के वजह से भारतीय चुनाव लड़ना उनके लिए संभव नहीं है. भारतीय कानून के अनुसार, विदेशी नागरिकता भारत की संसद या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते.  

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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